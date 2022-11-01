Перелік вражає: які країни наростили торгівлю з Росією за час війни

Незважаючи на сильні економічні санкції, які країни Заходу впровадили під час війни, Росія посилює міжнародну торгівлю. Більш того, загальний торговий обіг збільшився не лише з Індією та Китаєм, а і з деякими європейськими країнами

Так відбувається через сильну залежність європейських країн від російської нафти, газу та мінеральних ресурсів. З початку війни торгівлю з Росією посилили Туреччина(+198%), Індія(+310%), Китай(+64%), Японія(+13%), Бразилія(+106%), Бельгія(+81%), Іспанія(+57%) та Нідерланди(+32%).

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Імпорт з Росії

Багато європейських країн не змогли відмовитися від імпорту російського палива, ціни на яке різко зросли. Тому з початку війни країна-агресор отримала більше прибутків, ніж рік тому. Суттєво збільшився також імпорт до Китаю, Індії та Туреччини.

Експорт до Росії

Внаслідок європейських санкцій колосально зменшився весь імпорт Росії з країн Євросоюзу. Проте торгівля з Китаєм та Туреччиною підсилилась. Ці країни експортували до Росії на 24% та 113% відповідно більше товарів.

Здатність Росії торгувати зі світом може бути ще більше обмежена в найближчі місяці, коли почнуть працювати європейські санкції. 5 грудня ЄС заборонить весь морський імпорт нафти, що перевищує стелю цін, а 5 лютого – імпорт нафтопродуктів.

Які країни уже обмежили імпорт російського палива

Естонія може припинити імпорт нафти та нафтопродуктів з Росії з 5 грудня, не чекаючи на дедлайн 5 лютого.

Британія припинить весь імпорт російського скрапленого газу з 1 січня.

Загалом країни ЄС зменшили споживання російського газу з 40% до 7%. За словами єврокомісара з питань внутрішнього ринку, наразі ЄС майже не залежить від російських постачань газу.