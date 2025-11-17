Майже в половину менший, ніж торік: прибуток "Газпром нафти" суттєво впав
- Чистий прибуток "Газпром нафти" за січень – вересень 2025 року зменшився на 45 % і становив 230 мільярдів рублів.
- Економіка Росії стикається з кризою, де навіть "Газпром" зазнав чистого збитку в 170,3 мільярда рублів за дев'ять місяців.
Чистий прибуток "Газпром нафти" з січня по вересень 2025 року впав. Він становив лише 230 мільярдів рублів.
Що відомо про "Газпром нафту"?
Це на 45 % менше за аналогічний період минулого року, передає 24 Канал із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Крім того, виторг знизився за дев'ять місяців на 11 % рік до року. А прибуток від продажу впав удвічі.
У розвідці вже раніше розповідали, що економіка Росії втрачає здатність генерувати прибуток навіть у традиційно сильних галузях.
Зростання боргового навантаження, падіння виробництва та збитковість ключових корпорацій вказують на те, що криза не є тимчасовим збоєм, а стає новою нормою,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема результат "Газпрому" має символічний вигляд, як зазначили у СЗР України. Чистий збиток становить 170,3 мільярда рублів за дев’ять місяців.
Наголошується, що для корпорації, яка десятиліттями була головним донором бюджету, це не просто фінансовий провал, а стратегічний розворот. Відтепер ресурс, що мав гарантувати стабільність, сам потребує підтримки.
Зверніть увагу! Тобто російська економіка входить у фазу, коли навіть офіційна статистика вже не здатна приховати масштаби проблем.
Наприклад, сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3 %. Ця цифра в контексті загальної динаміки говорить про системне згортання бізнес-активності.
Кредитний ринок, що мав би бути індикатором довіри, демонструє протилежне: частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %, а близько 165 тисяч компаній уже не здатні обслуговувати свої борги,
– пояснили у розвідці.
Важливо! Це сигнал про те, що корпоративний сектор втратив фінансову стійкість.
Що відомо про постачання газу "Газпромом"?
З січня по жовтень поточного року "Газпром" поставив європейським клієнтам 14,7 мільярда кубометрів газу.
Порівняно з тим самим періодом минулого року, ринок збуту обвалився ще на 45%.