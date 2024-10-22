Росія без доходів: США хоче перекрити прибуток Москви від скрапленого газу

США продовжить накладати санкції на Росію й зокрема на експорт скрапленого газу. Такі дії мають позбавити її грошей на продовження війни в Україні.

Доходи Росії від скрапленого газу

Джеффрі Пайєтт, помічник міністра з енергетичних ресурсів США розповів, що нині США хоче скоротити доходи Росії.

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Наша мета у відносинах із Росією проста: скоротити доходи, які вона отримує від своїх нафтогазових ресурсів,

– сказав він.

США успішно впровадили санкції проти російського експортного заводу "Арктик СПГ-2" минулого року. В рамках цих заходів країна також ввела обмеження для суден, які з серпня завантажували паливо з цього заводу. Як наслідок, жоден газовий танкер не заходив у закордонні порти через побоювання щодо потенційної реакції з боку США. Це є значним досягненням Вашингтона в його зусиллях щодо обмеження російського товарного експорту.

Нагадаємо! США утрималися від санкцій проти інших російських заводів СПГ – "Ямал" або "Портову". Тож вони й досі продовжують постачати вантажі до Європи та Азії.

Наша політика працює. Я не можу міркувати про майбутні санкційні дії, але можу сказати, що ми дуже, дуже уважно стежимо за тим, куди прямують санкційні російські вантажі, і ви можете бути впевнені, що адміністрація Байдена продовжить посилювати заходи щодо експорту російського СПГ,

– додав політик.

Санкції на "Арктик СПГ 2" були введені ще минулого року й саме тоді іноземні акціонери заморозили участь у проєкті, а "Новатек" оголосити про форс-мажорні обставини.