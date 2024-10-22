Доходы России от сжиженного газа

Джеффри Пайетт, помощник министра по энергетическим ресурсам США рассказал, что сейчас США хочет сократить доходы России.

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Наша цель в отношениях с Россией проста: сократить доходы, которые она получает от своих нефтегазовых ресурсов,

– сказал он.

США успешно ввели санкции против российского экспортного завода "Арктик СПГ-2" в прошлом году. В рамках этих мер страна также ввела ограничения для судов, которые с августа загружали топливо с этого завода. Как следствие, ни один газовый танкер не заходил в зарубежные порты из-за опасений относительно потенциальной реакции со стороны США. Это является значительным достижением Вашингтона в его усилиях по ограничению российского товарного экспорта.

Напомним! США воздержались от санкций против других российских заводов СПГ – "Ямал" или "Портовая". Поэтому они до сих пор продолжают поставлять грузы в Европу и Азию.

Наша политика работает. Я не могу рассуждать о будущих санкционных действиях, но могу сказать, что мы очень, очень внимательно следим за тем, куда направляются санкционные российские грузы, и вы можете быть уверены, что администрация Байдена продолжит ужесточать меры по экспорту российского СПГ,

– добавил политик.

Санкции на "Арктик СПГ 2" были введены еще в прошлом году и именно тогда иностранные акционеры заморозили участие в проекте, а "Новатэк" объявить о форс-мажорных обстоятельствах.