На 25% більше: "Приватбанк" примножив свій прибуток за 2023 рік

Чистий прибуток "Приватбанку" зріс на 25% порівняно з 2022 роком. Дохід фінустанови минулого року склав майже 38 мільярдів гривень.

Скільки заробив "Приватбанк"

У 2023 році чистий прибуток "Приватбанку" склав 37,8 мільярда гривень. Голова правління "Приватбанку" Герхард Бьош заявив, що прибуток до оподаткування також зріс у два рази до 72,8 мільярда гривень.

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Він додав, що згідно з новим законом, фінустанова сплатить податок на прибуток у розмірі – 26,8 мільярда гривень. Тоді як минулого року він склав всього 5 мільярдів гривень.

До слова наприкінці 2023 року у банку було зафіксовано 18,35 мільйона клієнтів фізичних осіб та 875 тисяч бізнес-клієнтів.

У 2022 році чистий прибуток банку склав 30,25 мільярда гривень. Тоді як попереднього року ця цифра становила 35,05 мільярда гривень.

"Приватбанк" сплатить до держбюджету 80% прибутку за 2023 рік у вигляді дивідендів.

НБУ змінив правила роботи банків з кредитними боржниками

З 1 липня 2024 року фінансові установи почнуть звітуватися перед НБУ про активні операції боржників. Це треба буде робити, якщо загальний розмір боргу українця становить або перевищує 50 тисяч гривень чи суму у валюті у цьому еквіваленті. Цю звітність подаватимуть поки особа повністю не сплатить борг.

Хто подаватиме звітність:

банки України;

фінансові компанії, які мають право надавати хоча б одну з фінансових послуг, а саме: надання коштів і банківських металів у кредит, надання гарантій, факторинг, фінансовий лізинг;

кредитні спілки.

Регулятор має право вимагати звітність про активні операції від різних фінансових установ у такі строки: