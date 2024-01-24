Скільки заробив "Приватбанк"
У 2023 році чистий прибуток "Приватбанку" склав 37,8 мільярда гривень. Голова правління "Приватбанку" Герхард Бьош заявив, що прибуток до оподаткування також зріс у два рази до 72,8 мільярда гривень.
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Він додав, що згідно з новим законом, фінустанова сплатить податок на прибуток у розмірі – 26,8 мільярда гривень. Тоді як минулого року він склав всього 5 мільярдів гривень.
До слова наприкінці 2023 року у банку було зафіксовано 18,35 мільйона клієнтів фізичних осіб та 875 тисяч бізнес-клієнтів.
"Приватбанк" сплатить до держбюджету 80% прибутку за 2023 рік у вигляді дивідендів.
НБУ змінив правила роботи банків з кредитними боржниками
З 1 липня 2024 року фінансові установи почнуть звітуватися перед НБУ про активні операції боржників. Це треба буде робити, якщо загальний розмір боргу українця становить або перевищує 50 тисяч гривень чи суму у валюті у цьому еквіваленті. Цю звітність подаватимуть поки особа повністю не сплатить борг.
Хто подаватиме звітність:
- банки України;
- фінансові компанії, які мають право надавати хоча б одну з фінансових послуг, а саме: надання коштів і банківських металів у кредит, надання гарантій, факторинг, фінансовий лізинг;
- кредитні спілки.
Регулятор має право вимагати звітність про активні операції від різних фінансових установ у такі строки:
- із 1 липня 2024 року – інформацію про операції за видами фінансових послуг, визначеними в пунктах 2, 4 – 6 частини першої статті 4 закону про фінансові послуги, а також інформацію про боржників і осіб, пов'язаних із боржниками й такими операціями;
- із 1 жовтня 2024 року – інформацію в повному обсязі.