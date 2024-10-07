Грошей недостатньо: у Мінфіні пояснили причини "історичного" підвищення податків

У Мінфіні пояснили важливість історичного підвищення податків. Таке рішення є необхідним для забезпечення належного фінансування сектору безпеки та оборони України.

Для чого потрібне підвищення податків

Усі податки, що надходять до держбюджету України, йдуть на сектор безпеки та оборони, але навіть цього недостатньо. Тому важливо ухвалити податкові зміни в другому читанні, повідомляє Мінфін.

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Всі зібрані податки у держбюджеті спрямовуються на сектор безпеки та оборони. Проте навіть їх не вистачає, тому залишок покривається з інших джерел, у тому числі неподаткових доходів і внутрішніх запозичень,

– йдеться у повідомленні.

Міністерство пояснює, що попри збільшення витрат, податки не змінювалися з початку повномасштабної війни, а у 2022 році навіть були введені податкові пільги. Через це у 2023 році податкові надходження до бюджету становили 32,4% від ВВП, що все ще нижче рівнів 2013 року (37%) і 2021 року (33,1%).

Видатки на оборону та безпеку / Інфографіка – Мінфін

Отже, дедалі більші потреби в безпеці та обороні, на які йдуть всі внутрішні ресурси, вимагають вжиття необхідних заходів.