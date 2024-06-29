Як зберегти свою пенсію: основні причини припинення виплат та як їх уникнути
Українці можуть втрати пенсійні виплати у різних випадках. Однак, важливим є й розуміння законодавчо-правового аспекту.
Чому виплати можуть припинити
Як повідомляється, виплати можна втратити у випадку, якщо особа не повідомила ПФУ про зміну певних обставин. Тобто, щоб зберегти право на виплати, потрібно вчасно повідомляти ПФУ про зміну персональних даних.
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На все про все у пенсіонерів є 10 днів, згідно з обставинами, які передбачені законодавством. Зокрема, йдеться про такі випадки, коли пенсіонери:
- отримали ID-картку замість паспорта старого зразка;
- отримали новий паспорт у разі втрати старого;
- змінили прізвище, ім’я, по батькові;
- отримали новий ідентифікаційний код;
- змінили місце постійної реєстрації;
- працевлаштувалися або звільнилися з роботи.
Хто залишиться без пенсії у липні
Як стало відомо, у разі не проходження ідентифікації вже у липні деякі українці втратять право на отримання пенсій А саме це стосується ВПО, які набули цей статус до 24 лютого 2022 року.
Однак, пенсіонери, яким призупинять виплату, зможуть поновити її. Проте, вже після проходження процедури ідентифікації. Як повідомляють у ПФУ, нині це можна зробити в один із наступних варіантів:
- особисто у відділені Пенсійного фонду;
- особисто у відділенні Ощадбанку;
- через відеоконференцію, для цього потрібно подати відповідну заяву;
- на вебпорталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись через "Дія. Підпис";
- у дипломатичних установах України за кордоном, передати документи щодо проходження ідентифікації ПФУ потрібно поштою або через вебпортал.