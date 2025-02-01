"Придністров’я" вже почало отримувати газ із Молдови у борг

На територію невизнаного "Придністров’я" почав надходити кредитний газ із Молдови. Гарантом цього виступає ЄС. За це президент так званої республіки Василь Красносельський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Відповідну інформацію розповів виконувач обов'язків директора компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан для видання Europa Libera, повідомляє 24 Канал з посиланням на NewsMaker. Постачання розпочалося у суботу, 1 лютого, о 08:30.

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Що про це відомо

Вадим Чебан розповів, що на лівий берег Дністра постачають газ, який уже перебуває у трубопроводах на правому березі. За його словами, обсягів, які зараз закачують до трубопровідної системи "Придністров’я" достатньо "для підтримки тиску".

Своєю чергою президент невизнаної республіки Василь Красносельський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн "від себе особисто і від усього Придністров'я". До 2 лютого він обіцяє запустити газопостачання для побутових споживачів.

Крім того, він пообіцяв скасування віялових відключень електроенергії.

Нагадаємо, раніше Кишинів оголосив про надання 3 мільйони кубічних метрів газу Придністровʼю, фінансування для якого надасть Єврокомісія. Разом з цим, Європейський Союз запропонував Молдові пакет допомоги на 30 мільйонів євро для подолання енергетичної кризи