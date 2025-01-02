У Придністров'ї ситуація критична: промислові підприємства зупинилися

Станом на 2 січня в Придністров'ї усі промислові підприємства припинили роботу. Все через відсутність енергоресурсів.

Що відбувається в Придністров'ї

Про повну зупинку роботи підприємств повідомив перший заступник голови уряду, міністр економічного розвитку невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) Сергій Оболонік, передає 24 Канал.

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Ще раніше в молдовському Придністров'ї розпочалися масові відключення газу, а це вплинуло на роботу котелень й опалення в будинках.

Відтак у "Тираспольтрансгаз-Придністров'я" повідомили, що в багатоквартирних будинках газ залишиться доступним лише для приготування їжі.

Зауважте! Річ у тім, що цей регіон залежав від російського газу, який з 1 січня 2025 року припинили постачати транзитом.

Не лише проблеми з теплом, але й з продуктами

Про суттєві проблеми з опаленням у квартирах повідомляють в соцмережах, зокрема X, й самі росіяни, які проживають в Придністров'ї. Одна із громадянок вже припускає, що буде дефіцит ліків та продуктів.

Крім того, вона додає, що температура вже понижується, а у декого немає навіть обігрівачів.

Щоцікаво, саме ця жінка раніше публікувала дописи, де розповідала про "Київ за 3 дні", а також жартувала про те, як Європа буде без російського газу.