Є світло лише на їжу: ситуація в Придністров'ї погіршується

Місцева енергетична компанія Придністров'я після закінчення контракту між Україною та Росією щодо транзиту газу відключила опалення та гарячу воду для населення. Тепер ватажки невизнаної республіки закликають жителів зігріватися в одній кімнаті, закривати вікна та використовувати електрообігрівачі.

Що відбувається у Придністров'ї

Як передає 24 Канал з посиланням на Reuters, регіон Придністров'я з населенням близько 450 тисяч осіб зазнав серйозного удару після припинення постачання російського газу.

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В невизнаній республіці вже зупинилися всі промислові підприємства. Однак залишилися працювати ті, які займаються виробництвом продуктів харчування.

Усі промислові підприємства простоюють, за винятком тих, які займаються виробництвом продуктів харчування, тобто безпосередньо забезпечують продовольчу безпеку Придністров'я,

– розповів місцевому телеканалу перший віцепрем'єр невизнаного регіону Сергій Оболонік.

Річ у тім, що Придністров'я попри зв'язки з Росією та присутністю 1,5 тисячі російських військових, не змогли налагодити альтернативні шляхи для забезпечення енергоресурсів, як це зробила Європа.

Скільки є запасів газу

Ватажок регіону Вадим Красносельський зауважив, що Придністров'я має запаси газу, але лише десь на 10 днів обмеженого використання.

Водночас головна електростанція регіону перейшла з газу на вугілля й зможе постачати електроенергію ще у січні та лютому.

Нагадуємо! Придністров'я отримувало від Росії близько 2 мільярдів кубометрів газу на рік, зокрема на електростанцію, яка також забезпечувала енергією всю Молдову. Зараз Молдова імпортує понад 60% електроенергії із сусідньої Румунії.