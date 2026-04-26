Пенсію можуть забрати через роботу: хто ризикує втратити виплати у травні

Працевлаштування після виходу на пенсію може позначитися на розмірі або самому факті отримання виплат. За окремих умов пенсію здатні скоригувати або навіть тимчасово зупинити, однак це залежить від виду та підстав призначення.

Хто не може отримувати зарплату та пенсію одночасно?

Працевлаштування після виходу на пенсію не завжди гарантує збереження всіх виплат. У більшості випадків пенсія продовжує нараховуватися, однак для окремих категорій пенсіонерів робота може змінити умови отримання коштів або навіть призвести до їх тимчасового припинення, йдеться у Законі України.

Загальне правило передбачає, що пенсія за віком виплачується незалежно від факту роботи. Людина може одночасно отримувати і зарплату, і пенсію, зокрема навіть у державному секторі. Водночас це не стосується всіх видів пенсійного забезпечення.

Найбільші ризики виникають у випадку так званих спеціальних пенсій, зокрема для державних службовців. Якщо особа після призначення такої виплати знову повертається на держслужбу, умови можуть змінюватися. У деяких випадках виплату переглядають або застосовують окремі обмеження.

Чи варто працевлаштовуватись пенсіонеру?

Крім того, вплив може мати і сам вид пенсії. Наприклад, окремі категорійні або пільгові виплати передбачають специфічні правила сумісності з працевлаштуванням. Саме тому рішення про роботу після виходу на пенсію варто приймати з урахуванням цих нюансів, зауважує Пенсійний фонд.

Водночас робота не завжди має негативний ефект. Навпаки, вона дозволяє накопичувати додатковий страховий стаж, що в майбутньому може стати підставою для перерахунку і збільшення пенсії.

Які переваги мають працюючі пенсіонери?