Чому можуть перестати нараховувати пенсію: що потрібно знати усім українцям

Українці можуть втрати частину пенсійних виплат через різноманітні причини. Однак, вчасне звернення до Пенсійного фонду дозволяє зберегти пенсію і забезпечити фінансову стабільність для пенсіонерів.

Чому можуть припинити виплати

Щоб уникнути припинення виплат, ті, хто отримують пенсію та планують працювати або займатися підприємницькою діяльністю – мають вчасно повідомити про це ПФУ. Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", після працевлаштування пенсіонер зобов’язаний повідомити про це Пенсійний Фонд протягом 10 днів.

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Адже через несвоєчасне повідомлення пенсіонером про факт працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю – частину пенсії можуть перестати нараховувати.

Повідомити ПФУ можна шляхом подання відповідної заяви в дистанційному режимі через особистий кабінет вебпорталу електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У разі не повідомлення пенсіонером про працевлаштування, працівники пенсійної служби все одно виявлять порушення під час звірки даних із державними реєстрами. При цьому, суму зайво виплачених пенсійних коштів буде зафіксовано.

Як вийти на пенсію у 2024 році

У разі відмови пенсіонера добровільно повернути зайво отримані кошти, Пенсійним фондом приймається рішення про утримання з пенсії сум переплати в межах 20% пенсії.

Українці можуть вийти на пенсію у віці 60, 63 та 65 років. Вік виходу на відпочинок залежить від напрацьованого стажу протягом життя.

Отже, у 2024 році вимоги до стажу такі:

60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 21 року страхового стажу;

65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

Пенсіонери, які не напрацювали страхового стажу до 65 років, отримуватимуть фінансову допомогу від держави.