Чому можуть перестати нараховувати пенсію: що потрібно знати усім українцям
Джерело:ПФУ
Українці можуть втрати частину пенсійних виплат через різноманітні причини. Однак, вчасне звернення до Пенсійного фонду дозволяє зберегти пенсію і забезпечити фінансову стабільність для пенсіонерів.
Чому можуть припинити виплати
Щоб уникнути припинення виплат, ті, хто отримують пенсію та планують працювати або займатися підприємницькою діяльністю – мають вчасно повідомити про це ПФУ. Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", після працевлаштування пенсіонер зобов’язаний повідомити про це Пенсійний Фонд протягом 10 днів.
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Адже через несвоєчасне повідомлення пенсіонером про факт працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю – частину пенсії можуть перестати нараховувати.Зверніть увагу! Повідомити ПФУ можна шляхом подання відповідної заяви в дистанційному режимі через особистий кабінет вебпорталу електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
У разі не повідомлення пенсіонером про працевлаштування, працівники пенсійної служби все одно виявлять порушення під час звірки даних із державними реєстрами. При цьому, суму зайво виплачених пенсійних коштів буде зафіксовано.Зверніть увагу! У разі відмови пенсіонера добровільно повернути зайво отримані кошти, Пенсійним фондом приймається рішення про утримання з пенсії сум переплати в межах 20% пенсії.
Як вийти на пенсію у 2024 році
Українці можуть вийти на пенсію у віці 60, 63 та 65 років. Вік виходу на відпочинок залежить від напрацьованого стажу протягом життя.
Отже, у 2024 році вимоги до стажу такі:
- 60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;
- 63 роки – за наявності не менше 21 року страхового стажу;
- 65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.