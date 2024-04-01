Куди витратять гроші

Уряд Японії надав підтримку українському бюджету на суму 118 мільйонів доларів. Кошти передано на безповоротній основі.

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Грошова підтримка реалізується у рамках проєктів Світового банку. Йдеться про:

Проєкт "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine);

Проєкт "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

Ці проєкти мають на меті розширити спектр медичних послуг в Україні та зробити їх більш доступними. Також важливим прагненням є сприяння відбудові української житлової інфраструктури, що була пошкоджена внаслідок російської агресії.

Кошти від Японії мають бути розподілені у такому співвідношенні:

70 мільйонів доларів – підтримка держбюджету України, через відшкодування витрат за програмою медичних гарантій;

48,2 мільйона доларів – відшкодування видатків з українського держбюджету, які були спрямовані на компенсації власникам пошкодженого житла (йдеться саме про ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, де необхідний дрібний або ж середній ремонт).

Як Японія допомагає Україні

З початку 2024 року у США не поспішають приймати новий пакет допомоги для України. А от японський уряд за цей час встиг передати українській стороні 1,470 мільярдів доларів на грантовій та кредитній основі.

Щобільше, саме Японія надала українцям підтримку у січні цього року. Тоді Україна отримала 400 мільйонів доларів.