Куда потратят деньги

Правительство Японии оказало поддержку украинскому бюджету на сумму 118 миллионов долларов. Средства переданы на безвозвратной основе.

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Денежная поддержка реализуется в рамках проектов Всемирного банка. Речь идет о:

Проекте "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine);

Проекте "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Цель этих проектов – расширить спектр медицинских услуг в Украине и сделать их более доступными. Также важным стремлением является содействие восстановлению украинской жилой инфраструктуры, которая была повреждена в результате российской агрессии.

Средства от Японии должны быть распределены в таком соотношении:

70 миллионов долларов – поддержка госбюджета Украины, через возмещение расходов по программе медицинских гарантий;

48,2 миллиона долларов – возмещение расходов из украинского госбюджета, которые были направлены на компенсации владельцам поврежденного жилья (речь идет именно о ремонте в многоквартирных и частных домах, где необходим мелкий или средний ремонт).

Как Япония помогает Украине

С начала 2024 года в США не спешат принимать новый пакет помощи для Украины. А вот японское правительство за это время успело передать украинской стороне 1,470 миллиарда долларов на грантовой и кредитной основе.

Более того, именно Япония предоставила украинцам поддержку в январе этого года. Тогда Украина получила 400 миллионов долларов.