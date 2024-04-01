Чому можуть припинити виплати

Щоб уникнути припинення виплат, ті, хто отримують пенсію та планують працювати або займатися підприємницькою діяльністю – мають вчасно повідомити про це ПФУ. Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", після працевлаштування пенсіонер зобов’язаний повідомити про це Пенсійний Фонд протягом 10 днів.

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Адже через несвоєчасне повідомлення пенсіонером про факт працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю – частину пенсії можуть перестати нараховувати.

Зверніть увагу! Повідомити ПФУ можна шляхом подання відповідної заяви в дистанційному режимі через особистий кабінет вебпорталу електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У разі не повідомлення пенсіонером про працевлаштування, працівники пенсійної служби все одно виявлять порушення під час звірки даних із державними реєстрами. При цьому, суму зайво виплачених пенсійних коштів буде зафіксовано.