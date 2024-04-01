Щоб уникнути припинення виплат, ті, хто отримують пенсію та планують працювати або займатися підприємницькою діяльністю – мають вчасно повідомити про це ПФУ. Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", після працевлаштування пенсіонер зобов’язаний повідомити про це Пенсійний Фонд протягом 10 днів.
Адже через несвоєчасне повідомлення пенсіонером про факт працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю – частину пенсії можуть перестати нараховувати.
У разі не повідомлення пенсіонером про працевлаштування, працівники пенсійної служби все одно виявлять порушення під час звірки даних із державними реєстрами. При цьому, суму зайво виплачених пенсійних коштів буде зафіксовано.