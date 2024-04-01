Чтобы избежать прекращения выплат, те, кто получают пенсию и планируют работать или заниматься предпринимательской деятельностью – должны вовремя сообщить об этом ПФУ. В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", после трудоустройства пенсионер обязан сообщить об этом Пенсионный Фонд в течение 10 дней.
Ведь из-за несвоевременного уведомления пенсионером о факте трудоустройства или занятия предпринимательской деятельностью – часть пенсии могут перестать начислять.
В случае не уведомления пенсионером о трудоустройстве, работники пенсионной службы все равно обнаружат нарушения при сверке данных с государственными реестрами. При этом, сумма излишне выплаченных пенсионных средств будет зафиксирована.