Почему могут прекратить выплаты

Чтобы избежать прекращения выплат, те, кто получают пенсию и планируют работать или заниматься предпринимательской деятельностью – должны вовремя сообщить об этом ПФУ. В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", после трудоустройства пенсионер обязан сообщить об этом Пенсионный Фонд в течение 10 дней.

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Ведь из-за несвоевременного уведомления пенсионером о факте трудоустройства или занятия предпринимательской деятельностью – часть пенсии могут перестать начислять.

Обратите внимание! Уведомить ПФУ можно путем подачи соответствующего заявления в дистанционном режиме через личный кабинет веб-портала электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В случае не уведомления пенсионером о трудоустройстве, работники пенсионной службы все равно обнаружат нарушения при сверке данных с государственными реестрами. При этом, сумма излишне выплаченных пенсионных средств будет зафиксирована.