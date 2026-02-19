Це має бути абсолютно зрозуміло: Єврокомісія прокоментувала ситуацію з нафтопроводом "Дружба"

Ситуація з транзитом російської нафти та нафтопроводом "Дружба" набирає обертів. Однак Європейський Союз не буде тиснути на Україну з вимогою поновити постачання.

Що кажуть у Єврокомісії щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба"?

Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, про що пише "Європейська правда".

Щодо відновлення Україною нафтопроводу "Дружба", я хочу дуже чітко заявити, що ми перебуваємо в контакті з усіма відповідними органами влади України, щоб отримати роз'яснення щодо термінів ремонту,

– сказала Анна-Кайса Ітконен.

Вона наголосила, що Європейська Комісія не підштовхує, не тисне та не встановлює Україні жодних часових рамок. Також Ітконен нагадала, що протягом чотирьох років повномасштабної війни Росія використовувала українську енергетичну інфраструктуру. Але водночас продовжувала стратегічно та систематично знищували її.

Україна продемонструвала надлюдські зусилля, продовжуючи ремонт та відновлення, значною мірою за підтримки держав-членів ЄС та Єврокомісії, яку ми мобілізували, щоб забезпечити тепло в лікарнях і домівках, а також роботу промисловості,

– зазначила речниця Єврокомісії.

Вона додала, що Київ не має жодних дедлайнів. І це має бути абсолютно зрозуміло. Також, за словами речниці, Європейська Комісія залишається на зв'язку з українською стороною.

Нагадаємо! Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що інфраструктура нафтопроводу "Дружба" постраждала останнього цілеспрямованого російського удару 27 січня, який зупинив транзит нафти. Він повідомив, що Угорщина "не висловила Росії жодного протесту з цього приводу" та в цілому побоялась сказати слово Росія. І це, на його думку, подвійні стандарти в кращому вигляді.

