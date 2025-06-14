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14 червня, 00:37
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Уночі "ПриватБанк" буде недоступний: у чому причина

Владислав Кравцов
Основні тези
  • "ПриватБанк" проведе технічні роботи в ніч на 14 червня з 00:05 до 06:30.
  • У цей час будуть недоступні операції з картками, платежі, не працюватимуть банкомати та POS-термінали.

У ніч на 14 червня "ПриватБанк" проводитиме технічні роботи. Через це не будуть доступні операції з картками та сервіси банку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис "ПриватБанку" у фейсбуці. 

До теми З 1 червня діють нові ліміти на перекази: чого очікувати клієнтам "Приватбанку" 

Що буде недоступне у "ПриватБанку" під час технічних робіт

У "ПриватБанку" розповіли, що в ніч на 14 червня з 00:05 до 06:30 їхня команда буде проводити планові технічні роботи. 

У цей час:

  • операції з картками та будь-які платежі будуть недоступні;
  • не будуть працювати банкомати та POS-термінали.

Ми завжди намагаємось проводити оновлення в нічний час, щоб мінімізувати незручності. Радимо завчасно провести всі потрібні операції, 
– зазначили у банку.

Там також наголосили, що ця пауза дозволить сервісам банку працювати ще стабільніше. 

До слова, раніше у "ПриватБанку" через технічні роботи впродовж ночі 7 червня не працювали банкомати. Тоді обмеження тривали з 00:05 до 05:00.