ПриватБанк тимчасово зупинить роботу з картками та терміналами
Джерело:ПриватБанк
В ніч на 6 квітня ПриватБанк проведе регламентні роботи процесингового центру. Користувачів попередили про те, що частина сервісів не працюватиме.
До ранку 6 квітня операції з картками ПриватБанку провести буде неможливо. Також не працюватимуть банкомати й термінали.
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Скільки часу не працюватимуть ці функції
У ПриватБанку повідомили, що 6 квітня з 00:05 ночі до 07:05 години ранку будуть тимчасово призупинені проведення операцій з картками.
Також в цей час "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.
Як завжди, регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Але якщо у цей період ви запланували оплати картками, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин,
– повідомили в банку.
Для чого потрібні регламентні роботи
Там повідомили, що регламентні роботи потрібні, щоб збільшити потужності та безпеку обробки операцій із платіжними картками. Щогодини процесинговий центр ПриватБанку обробляє у середньому від 1,7 мільйона до 3 мільйонів операцій з картками.