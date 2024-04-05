ПриватБанк тимчасово зупинить роботу з картками та терміналами

В ніч на 6 квітня ПриватБанк проведе регламентні роботи процесингового центру. Користувачів попередили про те, що частина сервісів не працюватиме.

До ранку 6 квітня операції з картками ПриватБанку провести буде неможливо. Також не працюватимуть банкомати й термінали.

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Скільки часу не працюватимуть ці функції

У ПриватБанку повідомили, що 6 квітня з 00:05 ночі до 07:05 години ранку будуть тимчасово призупинені проведення операцій з картками.

Також в цей час "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

Як завжди, регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Але якщо у цей період ви запланували оплати картками, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин,

– повідомили в банку.

Для чого потрібні регламентні роботи

Там повідомили, що регламентні роботи потрібні, щоб збільшити потужності та безпеку обробки операцій із платіжними картками. Щогодини процесинговий центр ПриватБанку обробляє у середньому від 1,7 мільйона до 3 мільйонів операцій з картками.