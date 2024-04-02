У яких країнах з'явилась така послуга

Доставка карток Приватбанку кур'єрами Nova Post тепер доступна ще у 5 країнах. Йдеться про Угорщину, Латвію, Естонію Словаччину та Італію.

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Клієнти банку відтепер можуть отримати банківську картку з доставкою Nova Post у 11 країнах Європи: Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії, Румунії, Естонії, Латвії, Італії, Словаччині та Угорщині,

– йдеться у повідомленні Приватбанку

Аби перевипустити чи створити нову картку, потрібно скористатись сервісом Приват24. Далі карту можна отримати такими шляхами:

Україна: у відділенні банку чи через поштомат "Нової пошти";

Європа: доставка кур'єром Nova Post.

До кінця квітня 2024 року доставка карток всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24 та замовили доставку картки, буде безкоштовною,

– повідомляє Приватбанк

Як діють карти "Приватбанку"

Після початку повномасштабного вторгнення, Приватбанк оголосив про продовження дії усіх платіжних карток. Рішення прийняте 1 серпня 2023 року.

Дію карток продовжено на 24 місяці. При цьому, збереженні усі їхні функції. Тобто клієнт зможе використовувати свою карту до 1 серпня 2025 року без жодних перешкод, попри дані, вказані на пластику.