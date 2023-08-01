"Приватбанк" продовжив час дії усіх своїх карток: який тепер термін їх використання

У зв'язку з військовими діями "ПриватБанк" вирішив продовжити термін дії карток ще на два роки. Тобто вам непотрібно перевипускати карту навіть після закінчення терміну дії, який вказаний на пластику.

Яким карткам продовжили термін дії

"Приватбанк" прийняв рішення продовжити термін використання усіх карток. З 1 серпня 2023 року, період їх використання збільшився на 24 місяці.

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Вам непотрібно повністю перевипускати карту. Просто користуйтесь нею ще 2 роки без заміни.

Таке рішення державний банк "Приватбанк" прийняв, орієнтуючись на неможливість деяких українців вчасно замінити карту.

Як працюють карти з подовженим терміном дії

Функціонал таких карток не змінюється. Можливості доступні їхнім користувачам:

опції Приват24;

поповнення рахунків та інші платежі;

зняття готівки в банкоматі;

оплата по POS-терміналу в магазинах і закладах.

Тобто ви зможете здійснювати абсолютно будь-які операції, як і раніше.

Саме на "Приватбанк" припадає більша частина активних карток українців – 26,6 мільйона. До того ж саме цей банк має найбільшу кількість терміналів в Україні – 17, 1 тисячі.

Як отримати карту "Приватбанку"

​Зверніться у найближче банківське відділення; Оформить онлайн і замовте доставку через Нову пошту.

Для проведення оплат в інтернеті, вам необхідно створити Digital версію карти.