Кожен має право на пенсію: відмовити в призначенні виплат більше не зможуть

Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, що забороняє пенсійним органам відмовляти у призначенні пенсії через невідповідність заяви затвердженій формі. Законопроєкт має на меті захистити права пенсіонерів і спростити процес отримання пенсії.

Спрощення призначення пенсії

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що зараз помилки в оформленні заяв, зокрема невідповідність затвердженій формі, можуть стати причиною відмови у призначенні пенсії або затримки її виплат.

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Основна мета цього законопроєкту – зробити так, щоб люди не отримували відмову в призначенні або перерахунку пенсії через неправильну форму заяви.

Таким чином, основний акцент законопроєкту робиться на сутнісному змісті заяви, а не на її формальних аспектах, що дозволить уникнути відмов з незначних бюрократичних причин,

– зазначає автор законопроєкту.

Пропонований законопроєкт має на меті розвʼязати цю проблему, надаючи пріоритет змісту заяви, а не її формі. Це дозволить: