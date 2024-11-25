Як вказати період підприємницької діяльності до 2004 року при призначені пенсії

Українцям продовжують призначати пенсії попри війну. Проте існують нюанси щодо зазначення підприємницького стажу до 2004 року.

Підприємницький стаж

Якщо українець при призначенні пенсії хоче вказати свій підприємницький стаж до 2004 року, йому треба мати певні документи, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Якщо вони були на загальній системі оподаткування:

відомості з Реєстру застрахованих осіб;

документи про сплату страхових внесків: платіжні доручення, квитанції установ банків, документи, що підтверджують поштовий переказ, довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.

А на спрощеній системі оподаткування докази діяльності мають бути такі: