Як вказати період підприємницької діяльності до 2004 року при призначені пенсії
25 листопада 2024, 13:27Читать новость на русском
Українцям продовжують призначати пенсії попри війну. Проте існують нюанси щодо зазначення підприємницького стажу до 2004 року.
Підприємницький стаж
Якщо українець при призначенні пенсії хоче вказати свій підприємницький стаж до 2004 року, йому треба мати певні документи, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Якщо вони були на загальній системі оподаткування:
- відомості з Реєстру застрахованих осіб;
- документи про сплату страхових внесків: платіжні доручення, квитанції установ банків, документи, що підтверджують поштовий переказ, довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.
А на спрощеній системі оподаткування докази діяльності мають бути такі:
- відомості з Реєстру застрахованих осіб;
- свідоцтво про сплату єдиного податку;
- спеціальний торговий патент;
- патент про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян;
- документи про сплату єдиного податку (платіжні доручення, квитанції установ банків, документи, що підтверджують поштовий переказ, довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків);
- довідки про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування, які видаються органами Державної податкової служби України.