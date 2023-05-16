Українці можуть втратити частину пенсії через невчасно подану заяву

У Пенсійному фонді пояснили, як українці через необачність можуть втратити частину пенсії, під час подачі заяви на її призначення. Вся справа у році звернення до ПФУ.

Як українці можуть втратити частину своїх виплат

При подачі заяви на призначення пенсії, важливу роль грає рік у який це було зроблено. Пенсію за віком назначають на наступний день після його досягнення, якщо людина подала звернення до ПФУ не пізніше ніж через 3 місяці.

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Важливо! Днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, який призначає пенсію, відповідної заяви. Якщо заява була подана онлайн, то днем звернення вважається дата реєстрації на сайті разом з поданням необхідних документів.

Звернутися з таким зверненням можна не раніше ніж за місяць до настання пенсійного віку. Тож людям, які народилися у січні, але подоли звернення у грудні, назначать виплати згідно зі старою середньою заробітною платою.

Наприклад вам у 12 січня 2023 року виповнилося 60 років і ви подали звернення одразу після дня народження. В такому випадку, для вас нарахують пенсію враховуючи середню зарплату 2020 – 2022 років і виплати будуть більшими. Проте, якщо ви подали звернення ще у грудні 2022 року, ПФУ орієнтуватиметься на зарплату 2019 – 2021 років й відповідно сума виплат буде меншою.

Тож для людей, які народилися на початку року варто не поспішати з подачею заяви на пенсію у новому році, щоб отримати більші виплати.

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