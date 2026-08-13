Перекази з картку на картку: чи врахують їх під час нарахування субсидії

Деяким мешканцям України може бути передбачена субсидія. Це адресна підтримка, яка надається на погашення витрат з оплати комунальних послуг.

Які доходи враховують під час нарахування субсидії

Під час обчислення житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства, про що наголошували у Пенсійному фонді України.

До сукупного доходу враховують:

зарплату;

грошове забезпечення військовослужбовців;

пенсію;

стипендію, крім соціальної, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування тощо;

соціальні виплати, зокрема пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

допомогу по безробіттю;

інші страхові виплати;

грошові перекази, отримані із-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

інші доходи, а також кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна тощо.

Так отримання великих сум, які переказують з-за кордону, можуть розцінюватися органами соціального захисту населення як дохід. Це, зокрема, вплине на розрахування субсидії.

Нагадаємо, якщо людина перебуває понад 60 днів поспіль за межами України, то їй можуть відмовити у призначенні субсидії. Загалом основною вимогою для отримання субсидії є фактичне проживання у житлі, на яке вона надається.

Також під час призначення субсидії враховують й інші важливі нюанси. Серед них майновий стан, великі покупки тощо.