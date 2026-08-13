Перекази з картку на картку: чи врахують їх під час нарахування субсидії
Деяким мешканцям України може бути передбачена субсидія. Це адресна підтримка, яка надається на погашення витрат з оплати комунальних послуг.
Які доходи враховують під час нарахування субсидії
Під час обчислення житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства, про що наголошували у Пенсійному фонді України.
До сукупного доходу враховують:
- зарплату;
- грошове забезпечення військовослужбовців;
- пенсію;
- стипендію, крім соціальної, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування тощо;
- соціальні виплати, зокрема пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;
- допомогу по безробіттю;
- інші страхові виплати;
- грошові перекази, отримані із-за кордону;
- дивіденди від цінних паперів;
- інші доходи, а також кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна тощо.
Так отримання великих сум, які переказують з-за кордону, можуть розцінюватися органами соціального захисту населення як дохід. Це, зокрема, вплине на розрахування субсидії.
Нагадаємо, якщо людина перебуває понад 60 днів поспіль за межами України, то їй можуть відмовити у призначенні субсидії. Загалом основною вимогою для отримання субсидії є фактичне проживання у житлі, на яке вона надається.
Також під час призначення субсидії враховують й інші важливі нюанси. Серед них майновий стан, великі покупки тощо.