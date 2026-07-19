Коли субсидію не призначать

Під час розгляду заяв на отримання субсидії оцінюють не лише рівень доходів, а й майновий стан, заощадження, великі покупки, борги та інші обставини, повідомили в ПФУ.

Однією з головних причин відмови є майновий стан сім'ї. Допомогу можуть не призначити, якщо:

площа квартири перевищує 130 квадратних метрів;

площа приватного будинку більша за 230 квадратних метрів.

Водночас це обмеження не застосовується до багатодітних сімей.

Також проблеми можуть виникнути, якщо у власності родини є кілька житлових об'єктів. Однак виняток передбачений для непридатного для проживання житла, нерухомості на тимчасово окупованих територіях чи успадкованого житла, яке не здається в оренду.

Окремі обмеження стосуються і власників автомобілів. Якщо сім'я має кілька відносно нових транспортних засобів, це також може стати підставою для відмови.

Пенсійний фонд перевіряє і фінансовий стан заявників. Субсидію можуть не призначити, якщо хтось із членів родини має депозит або облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму понад 100 тисяч гривень або великі покупки чи оплату послуг на суму від 100 тисяч гривень.

Водночас витрати на лікування та медичні послуги до таких обмежень не належать.

Без офіційної роботи також можуть відмовити

Ще одна важлива умова – зайнятість працездатних членів сім'ї. Право на субсидію можуть втратити родини, якщо серед зареєстрованих у житлі є люди працездатного віку, які:

Не працюють; Не навчаються; Не сплачують єдиний соціальний внесок.

Це правило не поширюється на студентів денної форми навчання та пенсіонерів.

Як впливають борги та перебування за кордоном

Підставою для відмови може стати і тривале перебування за межами України. Допомогу можуть не призначити, якщо член сім'ї перебуває за кордоном понад 60 днів поспіль без поважної причини. До поважних причин належать:

навчання;

лікування;

службове відрядження;

догляд за дитиною до трьох років.

Також субсидію можуть не призначити сім'ям, які мають прострочену понад три місяці заборгованість за комунальні послуги на суму понад 680 гривень або систематичну заборгованість зі сплати аліментів.

Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку

Повне звільнення від оплати комуналки передбачене для пенсіонерів, які до виходу на заслужений відпочинок працювали в сільській місцевості на соціально важливих посадах і після призначення пенсії продовжують проживати в селі.

Мова йде про медиків, педагогів, працівників культури, музеїв та бібліотек, а також спеціалістів із захисту рослин.