Пенсії поставили на паузу: кого можуть залишити без виплат

У деяких випадках Пенсійний фонд може тимчасово призупинити нарахування пенсійних виплат. Таке рішення ухвалюють за наявності визначених законодавством підстав, про які варто знати кожному пенсіонеру.

Кого можуть залишити без виплат?

Частина українських пенсіонерів може зіткнутися з тимчасовим припиненням пенсійних виплат через невиконання однієї з обов'язкових вимог Пенсійного фонду. Насамперед це стосується громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти на підконтрольну Україні територію.

Згідно з чинними правилами, українці з тимчасово окупованих територій мають підтвердити, що не отримують пенсійне забезпечення від Російської Федерації. Без виконання цієї вимоги Пенсійний фонд може призупинити нарахування коштів.

Під ризик потрапили пенсіонери, які у 2025 – 2026 роках пройшли фізичну ідентифікацію, але не подали повідомлення про неотримання пенсії від російських органів пенсійного забезпечення.

Зверніть увагу! Якщо до встановленого терміну такого підтвердження не надійшло, виплати могли тимчасово зупинити.

Чому запровадили таку вимогу?

Механізм пов'язаний із запобіганням подвійним пенсійним виплатам. Українське законодавство передбачає, що державна пенсія виплачується за умови, що громадянин не отримує аналогічне забезпечення від країни-агресора.

Саме тому Пенсійний фонд перевіряє цю інформацію та вимагає від окремих категорій пенсіонерів додаткового підтвердження.

Як поновити виплати?

Призупинення пенсії не означає втрату права на неї. Після виконання необхідних вимог виплати можуть бути відновлені.

Для цього потрібно подати заяву про поновлення пенсії та повідомити про відсутність виплат з боку Росії. Зробити це можна через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду та під час відеоідентифікації, а також поштою або особисто у сервісному центрі ПФУ.

Важливо! Повідомлення подається один раз. Повторне звернення потрібне лише у разі зміни обставин.

Що ще може стати причиною паузи у виплатах?