Фіцо домовився з Путіним: як тепер Словаччина отримуватиме російський газ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що йому вдалося забезпечити подальше постачання газу. Про це він начебто домовився з Путіним під час візиту у Москву в кінці грудня.

Яку заяву зробив Фіцо

Деталей про подальше постачання російського газу Фіцо не вказував, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини Мені потрібно було забезпечити принаймні газ для внутрішнього споживання Словаччини, що ми і зробили, навіть без підвищення цін на газ.

Нагадаємо! Фіцо звинуватив український уряд у тому, що припиненням транзиту російського газу, була нанесена шкода Словаччині. Зокрема, зупинка постачань, за оцінками прем'єра, обійшлася Словаччині в 500 мільйонів євро як транзитні збори і в 1 мільярд євро через збільшення вартості палива.

Газотранспортна мережа Eustream вказує, що після припинення транзиту, Словаччина надалі отримує російський газ. Проте паливо надходить через Угорщину, тобто завдяки "Турецькому потоку".

Зверніть увагу! Фіцо має зустрітися з представниками Європейської комісії в Брюсселі 9 січня. Метою зустрічі є обговорення припинення транзиту російського газу через українську територію.