Фінансовий колапс у Росії: половина живе в кредит, бізнес тоне в боргах
- Борги великих російських компаній досягли трильйонів рублів, зокрема VK, Ozon, "Русал" та ОАК мають значні фінансові труднощі.
- 22% росіян не можуть платити за кредитами, а 28% віддають на виплати до 100% доходів, що свідчить про зростання зубожіння населення.
У Росії зростає зубожіння населення, а боргове навантаження компаній зростає. Борги великих компаній вже досягли трильйонів рублів.
Як російські компанії та населення тонуть у боргах?
Серед 78 найбільших російських компаній лише за рік більш як вдвічі зросла кількість проблемних – з 6 до 13. Зокрема, фінансові труднощі спіткали VK, Ozon, "Русал", АФК "Система", "Мечел" та авіабудівельний холдинг ОАК, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Дивіться також Росіяни кажуть про проблеми після саміту на Алясці та нарікають на США
Збільшується й кількість компаній, які вже не мають достатньо коштів, щоб виплатити відсотки за кредитами.У підсумку загальні борги нових проблемних компаній сягнув 1,3 трильйона рублів.
- Борг компанії VK за останні 3 роки виріс втричі. Її збитки на кінець 2024 року склали майже 100 мільярдів рублів.
- Збитки маркетплейсу Ozon досягли 59 мільярдів рублів, а борги перевищують 240 мільярдів рублів.
ОАК став найбільшою «чорною дірою» держсектора: борг перевищує 2,3 трлн рублів, а військові замовлення не покривають витрати на обслуговування боргу, –
зазначає розвідка.
Чималі борги й в інших російських гігантів:
- Компанія "Русал" втратила постачання з України та Австралії та змушена була переорієнтуватися на ринок Китай, але продавати зі знижками – у підсумку борг зріс до 6 мільярдів доларів, що поставило її на межу рентабельності.
- "Мечел" 2024 року зафіксувала збитки у розмірі 36 мільярдів рублів, а у першому півріччі 2025 року – 40 мільярдів, а чистий борг компанії у 7 разів перевищив капіталізацію.
- Чисті борги АФК "Система" збільшилися до 315 мільярдів рублів, збитки компанія показує вже 2 роки поспіль.
Проблемними стали й менші компанії – ОМЗ ("Уралмаш-Іжора"), Globaltruck, "Енергія", "М.Відео-Ельдорадо", ТГК-2, ТМК та "Делімобіль".
Населення Росії потерпає від фінансових труднощів не менше, ніж бізнес:
- 22% росіян не можуть платити за кредитами;
- 18,5 % витрачають на погашення кредитів більш як половину сімейного бюджету;
- 28 % взагалі віддають на виплати до 100% доходів.
Шість відсотків мають понад десять кредитів без стабільного офіційного доходу, що свідчить про критичну залежність від нових позик,
– додали у розвідці.
Як зростають проблеми у російській економіці?
Аналітики попереджають, що економіка Росії перебуває на межі серйозної кризи: дефіцит бюджету досяг найвищого рівня за останні понад 30 років. При цьому інфляція й процентні ставки залишаються надто високими, а банки сигналізують про ризик боргової кризи.
Фінансові труднощі вже змусили третину російських компаній економити на персоналі: найм нових співробітників заморожено, скорочено соцпакети, зменшено премії та бонуси. За липень борги із зарплат у країні зросли на 25%.
На цьому фоні влада планує жорстку економію. Передбачається скорочення витрат у сферах, не пов’язаних із війною, та підвищення податків, щоб покрити великі воєнні витрати. Президент Володимир Путін публічно визнав економічні проблеми, закликаючи чиновників забезпечити "вищі темпи" зростання ВВП.