Проблеми росіян у ОАЕ: яке рішення прийняли еміратські банки

Багато країн уже заблокували росіянам можливість користуватися їхніми банками. Ця тенденція триває.

Що відомо про рішення еміратських банків

Як повідомляють російські ЗМІ, банки ОАЕ вирішили обмежити розрахунки з клієнтами з Росії, йдеться як про рахунки фізосіб, так і компаній. Це рішення виникло на фоні введення імовірних вторинних санкцій за співпрацю з росіянами.

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При цьому, російські урядовці таке рішення ОАЕ не вважають критичним. Щобільше, кремлівські можновладці заявляють, що цю проблему можна вирішити.

Позиція банків ОАЕ

Варто зазначити, що політика банків ОАЕ відносно росіян почала змінюватись ще у вересні 2023 року. Саме тоді еміратські кредитні організації відмовились приймати платежі, які надходять з Росії. Обійти це обмеження вдалося завдяки використанню транзитних фінансових установ, зокрема у Гонконзі, та через криптоплатежі.

Зараз уже не проходять звичайні платежі у обидва боки та закриваються рахунки деяких компаній. При цьому, еміратські банки прямо заявляють, що причиною блокування є російське громадянство власника організації. Перші заморожування рахунків почалися ще у грудні 2023 року.

Гонконг також обмежив можливість розрахунків з росіянами.