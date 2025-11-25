Не тільки з бензином: у Росії починаються проблеми з іншим видом палива

У Росії проблеми виникають не тільки з бензином. На заправках також починає зникати газ.

Які нові проблеми виникають у Росії?

Зокрема учасники руху громадянського спротиву "ОТПОР" із Карачаєво-Черкеської Республіки повідомили новини щодо газу, пише 24 Канал з посиланням на рух у Telegram.

Вслід за дефіцитом бензину, на півдні Росії починаються проблеми з автомобільним газом. Згідно з інформацією, в одному з великих селищ республіки на всіх АГЗС повністю зник газ.

Річ у тім, що бензин зник або став доступний тільки окупаційним військам. Тому люди почали масово переходити на газ. Але і його вже не вистачає на всіх.

Режим на місцях пояснює це "перебоями в логістиці",

– йдеться у повідомленні.

Проте джерела "ОТПОР" впевнені, що справжня причина:

сильний дефіцит; перенаправлення газових і паливних запасів на потреби військово-промислового комплексу та фронту.

Важливо! Згідно з оцінками, ситуація буде тільки погіршуватися. У дописі всіх власників транспорту закликають підготуватися до повного колапсу на заправках.

Нагадаємо, що на російських АЗС Ростовської області планують запровадити паспортний контроль при купівлі бензину та дизеля. Про це повідомляє російське ЗМІ "The Moscow Times".

Наразі законопроєкт лише перебуває у розробці. Це підтверджує й українська розвідка.

На автозаправних станціях у Ростовській області збираються запровадити паспортний контроль під час купівлі бензину й дизеля. Такий законопроєкт розробляє місцева прокуратура,

– зазначили у повідомленні.

Водночас для підлітків, які мають водійське посвідчення, зроблять виняток: вони зможуть купити пальне.

Зверніть увагу! Правила набудуть чинності з 1 березня 2026 року.

Що ще відомо про паливну кризу?