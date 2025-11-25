Укр Рус
Экономика Новости экономики Не только с бензином: в России начинаются проблемы с другим видом топлива
25 ноября, 12:23
3

Не только с бензином: в России начинаются проблемы с другим видом топлива

Валерия Моргун
Основні тези
  • На юге России начинаются проблемы с автомобильным газом, который исчезает на заправках.
  • Дефицит газа обусловлен переходом населения на газ из-за нехватки бензина, а власти объясняют это перебоями в логистике.

В России проблемы возникают не только с бензином. На заправках также начинает исчезать газ.

Какие новые проблемы возникают в России?

В частности участники движения гражданского сопротивления "ОТПОР" из Карачаево-Черкесской Республики сообщили новости по газу, пишет 24 Канал со ссылкой на движение в Telegram.

Читайте также Еще одна страна решила отказаться от топлива из России

Вслед за дефицитом бензина, на юге России начинаются проблемы с автомобильным газом. Согласно информации, в одном из крупных поселков республики на всех АГЗС полностью исчез газ на всех АГЗС полностью исчез газ.

Дело в том, что бензин исчез или стал доступен только оккупационным войскам. Поэтому люди начали массово переходить на газ. Но и его уже не хватает на всех.

Режим на местах объясняет это "перебоями в логистике",
– говорится в сообщении.

Однако источники "ОТПОР" уверены, что настоящая причина:

  1. сильный дефицит;
  2. перенаправление газовых и топливных запасов на нужды военно-промышленного комплекса и фронта.

Важно! Согласно оценкам, ситуация будет только ухудшаться. В заметке всех владельцев транспорта призывают подготовиться к полному коллапсу на заправках.

Напомним, что на российских АЗС Ростовской области планируют ввести паспортный контроль при покупке бензина и дизеля. Об этом сообщает российское СМИ "The Moscow Times".

Сейчас законопроект только находится в разработке. Это подтверждает и украинская разведка.

На автозаправочных станциях в Ростовской области собираются ввести паспортный контроль при покупке бензина и дизеля. Такой законопроект разрабатывает местная прокуратура,
– отметили в сообщении.

В то же время для подростков, которые имеют водительское удостоверение, сделают исключение: они смогут купить топливо.

Обратите внимание! Правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Что еще известно о топливном кризисе?

  • В России рост цен на бензин называют сезонным явлением. Якобы оно связано с плановыми ремонтами на НПЗ и повышенным спросом.

  • Российские власти утверждают, что вскоре спрос на топливо в России будет традиционно снижаться в связи с завершением ремонтов на заводах.