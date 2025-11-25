Не только с бензином: в России начинаются проблемы с другим видом топлива
- На юге России начинаются проблемы с автомобильным газом, который исчезает на заправках.
- Дефицит газа обусловлен переходом населения на газ из-за нехватки бензина, а власти объясняют это перебоями в логистике.
В России проблемы возникают не только с бензином. На заправках также начинает исчезать газ.
Какие новые проблемы возникают в России?
В частности участники движения гражданского сопротивления "ОТПОР" из Карачаево-Черкесской Республики сообщили новости по газу, пишет 24 Канал со ссылкой на движение в Telegram.
Вслед за дефицитом бензина, на юге России начинаются проблемы с автомобильным газом. Согласно информации, в одном из крупных поселков республики на всех АГЗС полностью исчез газ.
Дело в том, что бензин исчез или стал доступен только оккупационным войскам. Поэтому люди начали массово переходить на газ. Но и его уже не хватает на всех.
Режим на местах объясняет это "перебоями в логистике",
– говорится в сообщении.
Однако источники "ОТПОР" уверены, что настоящая причина:
- сильный дефицит;
- перенаправление газовых и топливных запасов на нужды военно-промышленного комплекса и фронта.
Важно! Согласно оценкам, ситуация будет только ухудшаться. В заметке всех владельцев транспорта призывают подготовиться к полному коллапсу на заправках.
Напомним, что на российских АЗС Ростовской области планируют ввести паспортный контроль при покупке бензина и дизеля. Об этом сообщает российское СМИ "The Moscow Times".
Сейчас законопроект только находится в разработке. Это подтверждает и украинская разведка.
На автозаправочных станциях в Ростовской области собираются ввести паспортный контроль при покупке бензина и дизеля. Такой законопроект разрабатывает местная прокуратура,
– отметили в сообщении.
В то же время для подростков, которые имеют водительское удостоверение, сделают исключение: они смогут купить топливо.
Обратите внимание! Правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.
Что еще известно о топливном кризисе?
В России рост цен на бензин называют сезонным явлением. Якобы оно связано с плановыми ремонтами на НПЗ и повышенным спросом.
Российские власти утверждают, что вскоре спрос на топливо в России будет традиционно снижаться в связи с завершением ремонтов на заводах.