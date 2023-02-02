Цей рік є вирішальним для російської економіки, – KSE
Джерело:KSE Institute
Фахівці KSE Institute очікують, що саме 2023 рік стане вирішальним для економіки країни-агресорки. Адже доходи від нафти та газу падатимуть, а реальний ВВП скоротися.
За прогнозами KSE щодо стану російської економіки, у 2023 році реальний ВВП Росії скоротиться на 6,1%, а у 2024 році економіка країни-агресорки буде меншою на 15% порівняно зі сценарієм без війни та санкцій. Крім того, через обмеження Заходу, доходи за нафту та газ суттєво скоротяться.
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Як вплинули санкції на країну-агресорку
Європа знижує свою залежність від російського газу. Відтак, ціни на енергоносії стабілізуються, а обсяги експорту та видобутку вуглеводів знижується.До слова, обмеження на експорт нафти, нафтопродуктів та природного газу, впливають на бюджет Росії досить негативно. У 2023 році доходи країни різко впадуть.
Через це Кремлю буде все складніше фінансувати війну в Україні. Дефіцит бюджету вже зріс: у 2023 році на 6,5%, а у 2024 році – на 6,1%. Центральний банк Росії вже очікує, що це вплине на стабільність рубля, адже країні буде важко одночасно розв’язати проблеми монетарної та фінансової стабільності.
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Важкі часи для російської економіки
Російська економіка давно вже бореться із низьким зростанням продуктивності. Тому зараз ця проблема буде тільки зростати.
- Росія відрізана від важливих фінансових ринків,
- багато іноземних компаній припинили свою діяльність,
- капітальні витрати витісняються витратами, пов’язаними з війною,
- еміграція висококваліфікованих працівників обтяжуватиме потенційне зростання в майбутньому.
Цікаво, що фахівці радять союзникам України знову ввести санкції щодо Росії. Оскільки економіка країни наближається до переломного моменту в першій половині цього року, а отже додатковий тиск допоможе припинити війну.