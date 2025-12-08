Стратегічний проєкт провалився: Росія втратила маршрут на азійські ринки

Через воєнні амбіції Путіна Росія втрачає можливості для економічного розвитку. Оскільки коштів на все не вистачає, Кремль відмовився від будівництва стратегічного інфраструктурного об'єкта.

Чому провалився проєкт залізниці?

Мова йде про Північно-Сибірську залізничну магістраль, яка мала перетворитися на головний маршрут для експорту вугілля та забезпечити роботу Північного морського шляху, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Вартість будівництва залізниці зросла до понад 50 трильйонів рублів. Російський бюджет, який і так недоотримує сотні мільйонів через санкції, не здатен винести таке навантаження. Тому проєкт закрили остаточно.

Попри включення до стратегій розвитку Сибіру та Далекого Сходу, роботи неодноразово відкладалися, а зрештою були зупинені,

– зазначає розвідка.

План з'єднати Транссиб та арктичні маршрути за допомогою цієї магістралі провалився через низку причин ще й через геологічні умови, які виявилися занадто складними.

До того ж проєкт передбачав будівництво тунелем на кордоні з Китаєм, а коштів на це не знайшлося:

"Залізні дороги" Росії (РЖД) через фінансові труднощі передбачили усього 1 трильйон рублів інвестицій на 2026 рік і не зможуть профінансувати проєкт.

Китай теж не захотів витрачати кошти на це будівництво.

Таким чином, східний напрямок – критично важливий для виходу на азійські ринки – залишається без інфраструктури, а ресурси Росії спрямовані не на розвиток, а на фінансування війни,

– підсумували у розвідці.

Варто знати! Брак коштів змусив Росію заморозити і проєкт Північної широтної залізниці в Ямало-Ненецькому окрузі. Цим маршрутом планували перевозити до 24 мільйонів тонн вантажів щороку. Однак вартість проєкту мала скласти 730 мільярдів рублів.

Який ще російський проєкт провалився?

Провалилися і плани Путіна щодо Північного морського шляху, який мав стати головним судноплавним маршрутом в Арктиці.

Виявилося, що Росія не може возити нафту, газ та вугілля через Арктику, оскільки не має необхідних для цього суден, пише Центр протидії дезінформації.

Суднобудівні компанії Росії не встигли вчасно збудувати криголами та танкери через санкції Заходу.

Для перевезення вантажів необхідно було 57 кораблів, а звели лише 27.

Невиконання планів перетворило "арктичну мрію Путіна" на фінансовий тягар,

– додали у ЦПД.

Зауважте! Будівництво криголамів і танкерів для перевезень в Арктиці потребує багатомільйонних витрат, а їх Росія не може собі дозволити, оскільки витрачає мільярди на воєнну машину Путіна.

Які інтереси Росії у Арктиці?