Стратегический проект провалился: Россия потеряла маршрут на азиатские рынки
- Россия отказалась от строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали из-за нехватки средств и сложных геологических условий, стоимость проекта выросла до более 50 триллионов рублей.
- Китай не захотел инвестировать в проект, и из-за санкций бюджет России не может финансировать такие инициативы.
Из-за военных амбиций Путина Россия теряет возможности для экономического развития. Поскольку средств на все не хватает, Кремль отказался от строительства стратегического инфраструктурного объекта.
Почему провалился проект железной дороги?
Речь идет о Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, которая должна была превратиться в главный маршрут для экспорта угля и обеспечить работу Северного морского пути, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Стоимость строительства железной дороги выросла до более 50 триллионов рублей. Российский бюджет, который и так недополучает сотни миллионов из-за санкций, не способен вынести такую нагрузку. Поэтому проект закрыли окончательно.
Несмотря на включение в стратегии развития Сибири и Дальнего Востока, работы неоднократно откладывались, а в конце концов были остановлены,
– отмечает разведка.
План соединить Транссиб и арктические маршруты с помощью этой магистрали провалился по ряду причин еще и из-за геологических условий, которые оказались слишком сложными.
К тому же проект предусматривал строительство тоннеля на границе с Китаем, а средств на это не нашлось:
- "Железные дороги" России (РЖД) из-за финансовых трудностей предусмотрели всего 1 триллион рублей инвестиций на 2026 год и не смогут профинансировать проект.
- Китай тоже не захотел тратить средства на это строительство.
Таким образом, восточное направление – критически важное для выхода на азиатские рынки – остается без инфраструктуры, а ресурсы России направлены не на развитие, а на финансирование войны,
– подытожили в разведке.
Стоит знать! Нехватка средств заставила Россию заморозить и проект Северной широтной железной дороги в Ямало-Ненецком округе. По этому маршруту планировали перевозить до 24 миллионов тонн грузов ежегодно. Однако стоимость проекта должна была составить 730 миллиардов рублей.
Какой еще российский проект провалился?
Провалились и планы Путина по Северному морскому пути, который должен был стать главным судоходным маршрутом в Арктике.
Оказалось, что Россия не может возить нефть, газ и уголь через Арктику, поскольку не имеет необходимых для этого судов, пишет Центр противодействия дезинформации.
- Судостроительные компании России не успели вовремя построить ледоколы и танкеры из-за санкций Запада.
- Для перевозки грузов необходимо было 57 кораблей, а возвели только 27.
Невыполнение планов превратило "арктическую мечту Путина" в финансовое бремя,
– добавили в ЦПД.
Заметьте! Строительство ледоколов и танкеров для перевозок в Арктике требует многомиллионных затрат, а их Россия не может себе позволить, поскольку тратит миллиарды на военную машину Путина.
Какие интересы России в Арктике?
Россия открыто демонстрирует интерес к Арктикехотя она уже контролирует значительные территории региона, Москва стремится усилить свое влияние. Особое внимание Кремль уделяет острову Шпицберген в Северном Ледовитом океане.
Большой интерес к Арктике проявляет и Китай, который еще с 2013 года участвует в работе Арктического совета, несмотря на то, что не является арктическим государством.