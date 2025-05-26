Гроші тануть – у зовнішній розвідці розповіли про проблеми у російській економіці

У Росії значно погіршується стан економіки. Їхні гроші буквально "тануть".

Проблеми у російській економіці

Таку заяву зробив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Річ у тім, що ще до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Фонд національного добробуту Росії становив близько 150 мільярдів доларів. Однак наразі лишилося близько 38 мільярдів доларів.

Гроші тануть. Неліквідні іще одні їхні запаси – цінні папери. На сьогодні їх неможливо продати,

– сказав Іващенко.

Згідно з його слів, золота було 2 300 тонн. Однак вже залишилося лише 1 700 тонн, адже його продають. Крім того, було 164 мільярди китайських юанів, але й ці запаси теж поступово зменшуються.

Загалом за три місяці цього року воєнні перевитрати Росії сягають 5 мільярдів доларів, що є серйозним для Москви.

Важливо! На кінець цього року очікуються серйозні проблеми в російській економіці, проблеми з грошима та трудовими ресурсами, зокрема відчутною може стати криза в енергетиці, ЖКГ, а також – дефіцит кадрів.