Які податки має сплатити продавець квартири у 2025 році

У 2025 році в Україні змінилися правила оподаткування при продажу нерухомості. Залежно від кількості угод, терміну володіння майном та наявності підтверджуючих документів, продавець може сплатити від 0% до 23% податків.

Які податки має платити продавець

Якщо це перший продаж у році, і нерухомість перебувала у власності понад 3 роки або отримана у спадок від родичів першого ступеня, податок не сплачується, передає 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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За інших обставин продажу нерухомості податки такі:

5% – якщо це перший продаж у році, але нерухомість перебувала у власності менше ніж 3 роки.

– якщо це перший продаж у році, але нерухомість перебувала у власності менше ніж 3 роки. 18% – якщо це другий або наступний продаж у році, незалежно від терміну володіння.

Військовий збір:

5% – застосовується у тих самих випадках, що й ПДФО. Якщо ПДФО не сплачується, то і військовий збір також не стягується.

Державне мито:

1% – від вартості нерухомості, сплачується при нотаріальному посвідченні договору.

Пенсійний збір:

1% – від вартості нерухомості, сплачується покупцем.

Приклад розрахунку

Якщо ви продаєте квартиру за 1 500 000 гривень, яку придбали за 1 000 000 гривень, і це ваш другий продаж у році, то:

ПДФО (18%) та військовий збір (5%) нараховуються на прибуток у 500 000 гривень.

Сума податків: 18% + 5% = 23% від 500 000 гривень = 115 000 гривень.

Якщо ж ви не можете підтвердити первісну вартість придбання, податки нараховуються на всю суму продажу – 1 500 000 гривень, що становить 345 000 гривень.

Від сплати ПДФО та військового збору звільняються: