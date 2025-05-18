Які податки треба сплатити при продажі квартири
- У 2025 році податки при продажі житла залежать від кількості угод і тривалості володіння майном, з можливістю звільнення від податків за певних умов.
- При продажі другого об'єкта нерухомості в межах одного року, власник сплачує 18% податку на прибуток і 5% військового збору; для комерційної нерухомості податки становлять 5% ПДФО, 5% військового збору і 1% держмита.
У 2025 році податки при продажі житла можуть суттєво вдарити по кишені. Все залежить від кількості угод і тривалості володіння майном.
Які податки при продажі квартири
Деякі продавці звільняються від податків, тоді як інші змушені сплачувати понад 10% зборів, передає 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.
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Податкові правила у 2025 році посилилися, особливо щодо повторних продажів нерухомості. Якщо людина продає перший об'єкт житлової нерухомості за рік і володіла ним понад 3 роки – вона не сплачує ні податку на прибуток, ні військового збору.
Проте, якщо власник продає другий об’єкт у межах того самого року, то сплачує 18% податку на прибуток і 5% військового збору. Така ж ставка діє і для наступних продажів.
У випадку з комерційною нерухомістю податки незмінні:
5% ПДФО;
5% військового збору;
1% держмита (незалежно від тривалості володіння чи кількості угод).
Важливо! Податковий кодекс України передбачає низку винятків, коли продаж нерухомості може бути звільнений від податків. Наприклад, якщо житло було отримане у спадок від батьків чи дітей і продається раніше трирічного строку володіння, податок на прибуток сплачувати не потрібно.