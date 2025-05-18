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18 травня, 07:02
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Які податки треба сплатити при продажі квартири

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • У 2025 році податки при продажі житла залежать від кількості угод і тривалості володіння майном, з можливістю звільнення від податків за певних умов.
  • При продажі другого об'єкта нерухомості в межах одного року, власник сплачує 18% податку на прибуток і 5% військового збору; для комерційної нерухомості податки становлять 5% ПДФО, 5% військового збору і 1% держмита.

У 2025 році податки при продажі житла можуть суттєво вдарити по кишені. Все залежить від кількості угод і тривалості володіння майном.

Які податки при продажі квартири

Деякі продавці звільняються від податків, тоді як інші змушені сплачувати понад 10% зборів, передає 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Податкові правила у 2025 році посилилися, особливо щодо повторних продажів нерухомості. Якщо людина продає перший об'єкт житлової нерухомості за рік і володіла ним понад 3 роки – вона не сплачує ні податку на прибуток, ні військового збору.

Проте, якщо власник продає другий об’єкт у межах того самого року, то сплачує 18% податку на прибуток і 5% військового збору. Така ж ставка діє і для наступних продажів.

У випадку з комерційною нерухомістю податки незмінні:

  • 5% ПДФО;

  • 5% військового збору;

  • 1% держмита (незалежно від тривалості володіння чи кількості угод).

Важливо! Податковий кодекс України передбачає низку винятків, коли продаж нерухомості може бути звільнений від податків. Наприклад, якщо житло було отримане у спадок від батьків чи дітей і продається раніше трирічного строку володіння, податок на прибуток сплачувати не потрібно.