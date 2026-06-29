Криза у Росії ускладнюється: на деяких заправках призупиняють продаж пального

У Новосибірській області призупинили продаж пального фізичним особам на "окремих" АЗС. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра промисловості та торгівлі регіону Денис Рягузов під час наради з губернатором.

Що відомо про паливну кризу у Росії

Він пояснив це рішення "напруженим режимом роботи", однак не уточнив, про які саме мережі йдеться, про що пише російське медіа The Moscow Times.

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За словами посадовця, наразі ці автозаправні станції забезпечують відпуск пального:

за довгостроковими контрактами;

для виконання муніципальних і державних замовлень.

Своєю чергою губернатор Андрій Травніков доручив "у ручному режимі" допомогти невеликим мережам АЗС відновити постачання пального.

Рягузов відзвітував, що така робота вже триває в районах, де немає АЗС "Газпромнефти".

Зокрема, влада Новосибірської області оголосила про запровадження паливних обмежень ще 23 червня. Автозаправним станціям рекомендували відпускати не більше 40 літрів бензину на один автомобіль.

Ліміт на дизельне пальне встановили на рівні:

80 літрів у населених пунктах;

200 літрів на автомагістралях.

Відпуск пального в каністри обмежили 10 літрами.

Такі заходи пояснили необхідністю запобігти дефіциту пального та "спекулятивному попиту". Однак, за день до цього влада Новосибірської області запевняла, що передумов для запровадження обмежень немає.

Таким чином, паливна криза продовжує охоплювати різні регіони Росії. Зокрема, пальне або просто не продають, або роблять це з урахуванням обмежень. Також у російських областях зросли ціни на бензин.

Що ще відомо про паливну кризу

У Росії активізувалися перекупники пального. Їх вже встигли затримати.

Дефіцит пального в Росії вже вплинув на вантажні перевезення. Це обмежує експорт продукції та пришвидшує зростання цін.