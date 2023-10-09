Новий рекорд від НБУ: скільки регулятор продав валюти

З 2 по 6 жовтня НБУ встановив новий рекорд з початку 2023 року. На цей раз регулятор продав на міжбанку найбільше валюти за тиждень.

НБУ продав рекордну кількість валюти

НБУ за цей період купив на міжбанку 12,05 мільйона доларів тоді як продав 1 163, 7 мільйона доларів. Чистий продаж склав 1 151,6 мільйона доларів, що більше ніж попереднього тижня – 617 мільйонів доларів.

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Тож регулятор збільшив чистий продаж валюти порівняно з минулим тижнем на 542,6 мільйона доларів.

Показники Нацбанку на міжбанку з початку року такі:

купив – 208 мільйонів доларів;

продав – 20 626,2 мільйона доларів;

чистий продаж – 20 418,2 мільйона доларів.

Курс долара поступово росте

У НБУ також опублікували інформацію, що у вересні середній курс продажу готівкового долара зріс на 0,7%, тобто до 38,07 гривень. Така тенденція прослідковується уже 3 місяці, проте зростання вартості валюти незначна.

Так ріс долар останнім часом:

липень – на 0,1%;

серпень – 1,4%;

вересень – 0,7%.

До слова, порівняно з аналогічним періодом минулого року, курс долара зріс на 5,3%.