Угода між Єгиптом та Росією:хто купує російське зерно

Деякі країни користуються санкціями, аби купувати російську сировину дешевше. Зокрема Єгипет не відмовляється від пшениці з Росії дотепер.

Договір Росії та Єгипту

Єгипет планує купити у Росії 1 мільйон тонн пшениці. Зараз ведуться перемовини. За планом, постачання має відбутися у цьому сезоні.

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Станом на зараз, те, наскільки обидві сторони дійшли згоди – невідомо. Варто розуміти, що Єгипет – це один з найбільших світових імпортерів пшениці. Тому будь-які дії цієї країни, глобально впливають на ринок.

Тенденції почали змінюватися ще минулого року. Тоді єгипетський уряд, під час державної закупівлі, бронював частину пшениці на приватному секторі. Відповідно, це означало, що тендерна модель стає менш актуальною. Щобільше, з початку року, завдяки міжурядовим угодам, у Єгипті було дозволено імпорт зерна та рослинних олій.

Обидві сторони, поки що, публічно не коментують ситуацію. Раніше, ця співпраця була ускладнена через те, що єгипетська сторона прагнула встановити неофіційну мінімальну ціну для імпортованої російської пшениці.

Росія краде українське зерно

Зараз вважається, що Росія зібрала два рекордні врожаї поспіль. Однак, варто враховувати і ту частину сировини, яку країна-агресорка незаконно вивезла з України.

З початку повномасштабного вторгнення, Росія проводила наджорстку політику на окупованих територіях. Українські аграрії мали або продати сировину російським окупантам за безцінь, або ж віддати через силові методи.

Об'єми незаконно вивезеного зерна оцінювати важко. Зараз Росія вирішила прийняти іншу тактику. Відтепер російські ракети постійно спалюють українські зерносховища та порти. Таким чином, країна-агресорка хоче створити дефіцит на ринку та маніпулювати загрозою світового голоду.

Вивезене українське зерно активно купують Єгипет та Туреччина.