Договор России и Египта

Египет планирует купить у России 1 миллион тонн пшеницы. В настоящее время ведутся переговоры. По плану, поставки должны состояться в этом сезоне.

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По состоянию на данный момент, насколько обе стороны пришли к согласию – неизвестно. Следует понимать, что Египет – это один из крупнейших мировых импортеров пшеницы. Поэтому любые действия этой страны глобально влияют на рынок.

Тенденции начали меняться еще в прошлом году. Тогда египетское правительство, во время государственной закупки, бронировало часть пшеницы в частном секторе. Соответственно это означало, что тендерная модель становится менее актуальной. Более того, с начала года, благодаря межправительственным соглашениям, в Египте был разрешен импорт зерна и растительных масел.

Обе стороны пока публично не комментируют ситуацию. Ранее это сотрудничество было затруднено из-за того, что египетская сторона стремилась установить неофициальную минимальную цену для импортируемой российской пшеницы.

Россия ворует украинское зерно

Сейчас считается, что Россия собрала два рекордных урожая подряд. Однако следует учитывать и ту часть сырья, которую страна-агрессор незаконно вывезла из Украины.

С начала полномасштабного вторжения, Россия проводила сверхжесткую политику на оккупированных территориях. Украинские аграрии должны были либо продать сырье российским оккупантам за бесценок, либо отдать через силовые методы.

Объемы незаконно вывезенного зерна оценивать сложно. Сейчас Россия решила принять другую тактику. Отныне российские ракеты постоянно сжигают украинские зернохранилища и порты. Таким образом, страна-агрессорка хочет создать дефицит на рынке и манипулировать угрозой мирового голода.

Любопытно! Увезенное украинское зерно активно покупают Египет и Турция.