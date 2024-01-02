Будуть дорожчати й дешевшати: на які продукти у січні чекають нові ціни

Очікується, що у січні ціни на деякі продукти зростуть. Йдеться про овочі, фрукти, хлібобулочні вироби. Крім того, яйця вже почали рости у ціні, і це триватиме аж до Великодня. На щастя, крупи дещо подешевшають, а м'ясо залишатиметься на рівні цін у грудні 2023 року.

Чи дорого коштуватимуть овочі та фрукти у січні

У коментарі 24 Каналу науковиця Інна Сало розповіла, що за прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у січні очікується незначне здорожчання плодоовочевих.

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Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку

Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" На формування їх вартості впливатимуть, перш за все, обсяги товарної пропозиції, платоспроможний попит населення, а також вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників та ціни на пальне.

Ціни на овочі борщового набору у січні можуть підвищитися проти цін станом на 28 грудня 2023 року за даними Мінфіну України:

капуста білокачанна – до 15 гривень за кілограм (+6%),

– до 15 гривень за кілограм (+6%), буряк – до 15,50 гривні (+4%),

– до 15,50 гривні (+4%), морква – до 15 гривень (+6%),

– до 15 гривень (+6%), картопля – до 22,50 гривні (+1,5%).

Ціна на ріпчасту цибулю може зрости найбільше через високий попит на неї та обмеженість якісної пропозиції – до 18 гривень за кілограм (+8%) проти середньої ціни станом на 28 грудня 2023 року – 16,72 гривні.

Як можуть зрости ціни на фрукти:

У січні ціни на яблука можуть зрости до 19 гривень за кілограм (+9%),

можуть зрости до 19 гривень за кілограм (+9%), на виноград – до 205 гривень за кіло (+3%),

Щодо імпортованих плодів спостерігається некласична ситуація. Взимку їх пропозиція розширюється, але ціни все одно зростають в середньому до 3% – через порушену логістику та здорожчання пального і доставки,

– каже Інна Сало.

ціна на апельсини очікується до 80 гривень за кілограм,

очікується до 80 гривень за кілограм, на лимони – до 72 гривень,

– до 72 гривень, на банани – до 62 гривень,

– до 62 гривень, мандарини – до 65 гривень.

Прогноз цін на яйця

Для 24 Каналу науковиця Світлана Пашко розповіла, що протягом року відбувається коливання цін на курячі яйця. З вересня по грудень на ринку вже майже немає продукції господарств населення – і тому птахофабрики піднімають оптово-відпускні ціни.

Світлана Пашко Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Це призводить до збільшення споживчих цін і роздрібних цін в торговельній мережі.

Станом на 28 грудня 2023 року, за даними Мінфіну, ціна на яйця "Квочка" досягла рівня 61,99 гривні за десяток,

на яйця "Ясенсвіт" – 65,90 гривні за десяток. Тобто лише за 1 місяць відбулося зростання ціни на 3,6 – 6,2%.

Якщо в липні – серпні ціна на курячі яйця в супермаркетах України становила 45,82 – 48,72 гривні за десяток, то в листопаді – 59,83 – 62,01 гривні за десяток. Тобто за три осінні місяці ціна зросла на 30,6 – 27,3%.

За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, такий рівень цін на яйця залишиться до новорічних свят, протримається до Великодня, а потім почне потроху зменшуватися.

Але це за умов, що в країні не погіршиться ситуація, пов’язана з повномасштабною агресією Росії на територію України, і припиняться атаки агресорки на інфраструктуру, особливо на вітчизняну енергетичну систему, від якої значною мірою залежить яєчна галузь птахівництва,

– каже Пашко.

Вартість круп та хлібобулочних виробів

Як повідомила 24 Каналу експертка Світлана Черемісіна ціни на крупи у січні 2024 року знижуватимуться.

Світлана Черемісіна Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Протягом листопада – грудня 2023 року цінова ситуація з крупами продовжує свою позитивну динаміку здешевлення.

Ціна на гречку порівняно з жовтнем знизилась ще майже на 10% – до 32,98 гривні за кілограм,

порівняно з жовтнем знизилась ще майже на 10% – до 32,98 гривні за кілограм, Пшоно подешевшало на 5,6% – до 28,06 гривні,

подешевшало на 5,6% – до 28,06 гривні, Крупи манні та ячні впали в ціні на 1,4% та 4% відповідно і коштують нині 21,53 гривні та 16,31 гривні,

впали в ціні на 1,4% та 4% відповідно і коштують нині 21,53 гривні та 16,31 гривні, Рис подешевшав на 0,9% – до 51,60 гривні,

подешевшав на 0,9% – до 51,60 гривні, При цьому крупи пшеничні зазнали незначного здорожчання – на 1,3% і коштують зараз 17,02 гривні.

А протягом листопада – грудня борошно втратило в ціні 0,5% – до 15,81 гривні за кілограм. Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці подешевшали на 1,5% – до 29,80 гривні за кілограм,

– додає фахівчиня.

Своєю чергою всі види продукції хлібопекарської галузі стабільно продовжують дорожчати:

хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку додав в ціні 0,7% – до 43,02 гривні за кілограм,

батон подорожчав на 0,7% – до 22,96 гривні за 500 грамів,

хліб пшеничний з борошна першого ґатунку зріс в ціні на 0,8% – до 35,77 гривні,

хліб житній подорожчав на 0,7% – до 36,72 гривні.

Гречка може подешевшати ще на 5 – 7%, а ціна на борошно залишатиметься стабільною,

може подешевшати ще на 5 – 7%, а залишатиметься стабільною, Цінова динаміка по інших видах круп – рис, пшоно – може зазнати незначного коливання в межах 3 – 5%,

– може зазнати незначного коливання в межах 3 – 5%, При цьому очікується подальше поступове зростання середньої ціни на хлібобулочні вироби у діапазоні 0,5 – 1% на місяць.

Що буде з м'ясом

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у січні 2024 рокуцінова ситуація на крупи та борошно залишатиметься сприятливою для споживачів.

Зі слів експертки Наталії Копитець, якими вона поділилася з 24 Каналом, станом на 28 грудня 2023 року порівняно з відповідним періодом минулого року ціни у продуктових супермаркетах на основні види м’яса – яловичину, свинину та м’ясо птиці – зросли на 5,7 – 37,0%.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" У 2023 році, як і торік найбільше з-поміж основних видів м’яса здорожчали сало домашнє та свинина. Тобто другий рік поспіль спостерігається тренд до постійного та найбільшого зростання ціни на продукцію свинарства.

Як додає пані Наталія, це обумовлено воєнними діями Росії на території України та її наслідками, які негативно вплинули на галузь свинарства. Здорожчання свинини відбувається внаслідок зменшення її пропозиції – зменшилося внутрішнє виробництво та обсяги імпорту, а також у період свят, де страви зі свинини є традиційними.

За рік ціни на сало домашнє у продуктових супермаркетах зросли на 37,0% – до 259 гривень за кілограм,

у продуктових супермаркетах зросли на 37,0% – до 259 гривень за кілограм, тоді як сало солоне подешевшало на 7,0% – до 243,97 гривні за кілограм,

подешевшало на 7,0% – до 243,97 гривні за кілограм, а роздрібні ціни на свинину збільшилися за цей період на 11,6 – 27,2%,

збільшилися за цей період на 11,6 – 27,2%, курятина стала дорожчою на 5,7 – 23,2%,

стала дорожчою на 5,7 – 23,2%, зростання цін на м’ясо птиці відбувається внаслідок зростання попиту на цей найдешевший вид м’яса,

відбувається внаслідок зростання попиту на цей найдешевший вид м’яса, найменших змін за рік зазнали ціни на яловичину – гуляш та ребра, які додали в ціні 7,4 – 9,3%.

Це обумовлено тим, що ціни на яловичину є найвищими при низькій купівельній спроможності споживачів.

Відповідно до прогнозів науковців Інституту аграрної економіки, підвищений попит на м’ясо напередодні різдвяних та новорічних свят зумовив зростання роздрібних цін на основні види м’яса в середньому до 3% у грудні порівняно з листопадом 2023 року.