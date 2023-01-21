Як річниця повномасштабного вторгнення вплине на долар у лютому

Лютий може стати непростим місяцем, але хвилюватися не варто. За оптимістичних прогнозів, курс долара може залишатися у діапазоні 40 – 41 гривні й надалі.

Як розповідає 24 Каналу Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), лютий може стати непростим місяцем для валютного ринку.

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Долар у лютому: від чого залежатиме

Нагадаємо, що ситуація на валютному ринку у лютому насамперед залежатиме від стратегічних рішень НБУ. Адже головними факторами, що формуватимуть ситуацію, можуть стати збереження розміру облікової ставки та офіційного курсу валют.

Лютий може бути непростим місяцем з огляду на річницю початку широкомасштабного вторгнення. Очевидно, що для економіки країни в умовах війни завданням номер 1 стає збереження стабільності,

– додає Марченко.

Проте експерти все ж схильні вважати, що в цей непростий період навряд чи можливий перегляд облікової ставки та офіційного курсу валют.

Є й інші чинники

Курс валют наступного місяця залежатиме й від:

рівня інфляції за підсумками першого місяця року,

валютних надходжень від експорту (насамперед за продаж збіжжя),

отримання іноземної макрофінансової допомоги,

отримання військово-технічної допомоги від країн-партнерів України,

подолання наслідків енергетичної кризи, спричиненої ворогом (отримання необхідного обладнання, імпорт електроенергії тощо),

довіри громадян України до ЗСУ, покладання великих надій на успішне звільнення країни від загарбників (за останніми дослідженнями КМІС понад 95% українців впевнені в перемозі у війні).

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Якщо статус кво перших місяців збережеться, то оптимістичним висновком може стати те, що курс долара у лютому скоріше за все залишатиметься

Водночас на ринку цілком можливі ситуативні курсові коливання, але їхня амплітуда навряд чи буде більшою за 0,7 гривні, що є цілком прийнятним та суттєво не вплине на валютні тенденції.