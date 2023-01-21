Як річниця повномасштабного вторгнення вплине на долар у лютому
Лютий може стати непростим місяцем, але хвилюватися не варто. За оптимістичних прогнозів, курс долара може залишатися у діапазоні 40 – 41 гривні й надалі.
Як розповідає 24 Каналу Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), лютий може стати непростим місяцем для валютного ринку.
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Долар у лютому: від чого залежатиме
Нагадаємо, що ситуація на валютному ринку у лютому насамперед залежатиме від стратегічних рішень НБУ. Адже головними факторами, що формуватимуть ситуацію, можуть стати збереження розміру облікової ставки та офіційного курсу валют.
Лютий може бути непростим місяцем з огляду на річницю початку широкомасштабного вторгнення. Очевидно, що для економіки країни в умовах війни завданням номер 1 стає збереження стабільності,
– додає Марченко.
Проте експерти все ж схильні вважати, що в цей непростий період навряд чи можливий перегляд облікової ставки та офіційного курсу валют.
Є й інші чинники
Курс валют наступного місяця залежатиме й від:
- рівня інфляції за підсумками першого місяця року,
- валютних надходжень від експорту (насамперед за продаж збіжжя),
- отримання іноземної макрофінансової допомоги,
- отримання військово-технічної допомоги від країн-партнерів України,
- подолання наслідків енергетичної кризи, спричиненої ворогом (отримання необхідного обладнання, імпорт електроенергії тощо),
- довіри громадян України до ЗСУ, покладання великих надій на успішне звільнення країни від загарбників (за останніми дослідженнями КМІС понад 95% українців впевнені в перемозі у війні).
Цікаво У які дні тижня не варто купувати долар через невигідний курсЯкщо статус кво перших місяців збережеться, то оптимістичним висновком може стати те, що курс долара у лютому скоріше за все залишатиметься в межах 40 – 41 гривні.
Водночас на ринку цілком можливі ситуативні курсові коливання, але їхня амплітуда навряд чи буде більшою за 0,7 гривні, що є цілком прийнятним та суттєво не вплине на валютні тенденції.