Как годовщина полномасштабного вторжения повлияет на доллар в феврале

Февраль может стать непростым месяцем, но волноваться не стоит. По оптимистичным прогнозам, курс доллара может оставаться в диапазоне 40 – 41 гривны и дальше.

Как рассказывает 24 Каналу Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK), февраль может стать непростым месяцем для валютного рынка.

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Доллар в феврале: от чего будет зависеть

Напомним, что ситуация на валютном рынке в феврале будет в первую очередь зависеть от стратегических решений НБУ. Ведь главными факторами, формирующими ситуацию, могут стать сохранение размера учетной ставки и официального курса валют.

Февраль может быть непростым месяцем с учетом годовщины начала широкомасштабного вторжения. Очевидно, что для экономики страны в условиях войны задачей номер 1 становится сохранение стабильности.

– добавляет Марченко.

Тем не менее эксперты все же склонны считать, что в этот непростой период вряд ли возможен пересмотр учетной ставки и официального курса валют.

Есть и другие факторы

Курс валют в следующем месяце будет зависеть и от:

уровня инфляции по итогам первого месяца года,

валютных поступлений от экспорта (прежде всего за продажу зерна),

получение иностранной макрофинансовой помощи,

получение военно-технической помощи от стран-партнеров Украины,

преодоление последствий энергетического кризиса, вызванного врагом (получение необходимого оборудования, импорт электроэнергии и т.п.),

доверия граждан Украины к ВСУ, возложение больших надежд на успешное освобождение страны от захватчиков (по последним исследованиям КМИС более 95% украинцев уверены в победе в войне).

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Если статус кво первых месяцев сохранится, то оптимистическим выводом может стать то, что курс доллара в феврале, скорее всего, будет оставаться

В то же время на рынке вполне возможны ситуативные курсовые колебания, но их амплитуда вряд ли будет больше 0,7 гривны, что вполне приемлемо и существенно не повлияет на валютные тенденции.