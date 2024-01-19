Погіршення прогнозу щодо курсу долара: чого очікують фінансові аналітики та банкіри

Прогнозується, що курс долара щодо гривні зросте протягом наступних 12 місяців. Водночас протягом останніх кількох днів на готівковому ринку спостерігається зниження вартості американської валюти.

Прогнози курсу

За даними НБУ, фінансові аналітики прогнозують курс долара на рівні 40,29 гривні за долар протягом наступних 12 місяців. До прикладу, у грудні вони чекали на курс 40,08 гривні за долар.

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До того ж банкіри прогнозують курс 41,31 гривні за долар. У жовтні вони чекали на курс 41,16 гривні за долар.

Кабінет міністрів у Держбюджеті-2024 заклав середній курс на рівні 40,7 гривні за долар. А до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 гривні за долар.

Водночас населення України очікує на дещо менший курс - 39,75 гривні за долар, згідно з даними за грудень. А керівники українських підприємств розраховують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,06 гривні за долар.

Курсові очікування / Інфографіка – НБУ

Що з доларом станом на сьогодні

У коментарі 24 Каналу економіст Борис Кушнірук розповідає, що курс на сьогодні повністю залежить від того, що робить Нацбанк. Тому чи буде він падати надалі, чи почне рости вгору — визначає саме регулятор.

Економіст стверджує, що в нас величезний торговельний дефіцит, тому по суті курс визначає НБУ своїми інтервенціями. В умовах війни є величезний торговельний дефіцит і його потрібно покривати коштом постійних інтервенцій. Проте, проблема у тому, що це відбувається непрогнозовано.

Курс валют у банках, обмінниках та на чорному ринку