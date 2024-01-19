Прогнози курсу

За даними НБУ, фінансові аналітики прогнозують курс долара на рівні 40,29 гривні за долар протягом наступних 12 місяців. До прикладу, у грудні вони чекали на курс 40,08 гривні за долар.

Читайте також: Курс долара в кінці січня: як на валюту впливає міжнародна допомога для України

До того ж банкіри прогнозують курс 41,31 гривні за долар. У жовтні вони чекали на курс 41,16 гривні за долар.

Нагадаємо! Кабінет міністрів у Держбюджеті-2024 заклав середній курс на рівні 40,7 гривні за долар. А до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 гривні за долар.

Водночас населення України очікує на дещо менший курс - 39,75 гривні за долар, згідно з даними за грудень. А керівники українських підприємств розраховують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,06 гривні за долар.

Курсові очікування / Інфографіка – НБУ

Що з доларом станом на сьогодні

У коментарі 24 Каналу економіст Борис Кушнірук розповідає, що курс на сьогодні повністю залежить від того, що робить Нацбанк. Тому чи буде він падати надалі, чи почне рости вгору — визначає саме регулятор.

Економіст стверджує, що в нас величезний торговельний дефіцит, тому по суті курс визначає НБУ своїми інтервенціями. В умовах війни є величезний торговельний дефіцит і його потрібно покривати коштом постійних інтервенцій. Проте, проблема у тому, що це відбувається непрогнозовано.

Курс валют у банках, обмінниках та на чорному ринку