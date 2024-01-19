Прогнози курсу
За даними НБУ, фінансові аналітики прогнозують курс долара на рівні 40,29 гривні за долар протягом наступних 12 місяців. До прикладу, у грудні вони чекали на курс 40,08 гривні за долар.
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До того ж банкіри прогнозують курс 41,31 гривні за долар. У жовтні вони чекали на курс 41,16 гривні за долар.
Водночас населення України очікує на дещо менший курс - 39,75 гривні за долар, згідно з даними за грудень. А керівники українських підприємств розраховують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,06 гривні за долар.
Курсові очікування / Інфографіка – НБУ
Що з доларом станом на сьогодні
У коментарі 24 Каналу економіст Борис Кушнірук розповідає, що курс на сьогодні повністю залежить від того, що робить Нацбанк. Тому чи буде він падати надалі, чи почне рости вгору — визначає саме регулятор.
Економіст стверджує, що в нас величезний торговельний дефіцит, тому по суті курс визначає НБУ своїми інтервенціями. В умовах війни є величезний торговельний дефіцит і його потрібно покривати коштом постійних інтервенцій. Проте, проблема у тому, що це відбувається непрогнозовано.
Курс валют у банках, обмінниках та на чорному ринку
- Станом на ранок, 19 січня, купівля готівкового долара становить в середньому 37,80 гривні (-12 копійок), а продаж – 38,40 гривні (-10 копійок).
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,85 гривні(-5 копійок), а продаж – 38,45 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,15 гривні (-15 копійок), а продаж – 38,30 гривні (-15 копійок).