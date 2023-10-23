Українці менше купують валюти: чи варто чекати зниження курсу долара у жовтні

Протягом минулого тижня на готівковому ринку домінували тенденції до поступового зміцнення гривні. Причиною таких тенденцій стало очікуване скорочення попиту у другій половині місяця.

Ситуація на валютному ринку

Під час розмови з 24 Каналом банкірка Анна Золотько зауважила, якщо минулого понеділка вартість американського долара в середньому складала 38,15 гривні за долар, то наприкінці тижня вона опустилася до 38 – 38,05 гривень за долар.

Читайте також Турбулентні вихідні: курс долара знову просів у обмінниках

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Відчутно скоротився попит з боку населення на купівлю іноземної валюти безготівковими каналами. Протягом тижня українці в середньому купували на ВРУ 16 – 18 мільйонів доларів, що на 3 – 4 мільйони доларів менше показників позаминулого тижня. Хоча загальний попит на валюту на ВРУ трохи зріс, й НБУ для покриття структурного дефіциту валюти продав за тиждень 735 мільйонів доларів.

Попри зростання показника на 160 мільйонів у порівнянні із позаминулим тижнем, коливання безготівкового курсу були помірними. І тиждень валютний ринок України завершив на позначці 36,54 гривні за долар.

НБУ перегляне рівень облікової ставки

Золотько також підкреслює, що ключовою подією цього тижня стане засідання комітету з монетарної політики НБУ та рішення правління НБУ по обліковій ставці. Вона акцентує, що зважаючи на показники інфляції, ринок очікує від регулятора чергового зниження ставки на 2%.

Якщо ці прогнози справдяться, значного впливу подія на валютний ринок не чинитиме. Хоча помірне зростання волатильності на готівковому ринку не виключене, адже періоди перегляду ставки нерідко стають приводом для спекулятивних атак на гривню,

– пояснює Анна Золотько.

Яким буде курс долара цього тижня

Під час останнього перегляду рівня облікової ставки регулятор продовжив динаміку зниження. Наразі вона знаходиться на рівні 20% річних

На мою думку, протягом цього тижня вартість американського долара на готівковому ринку буде знаходитися в діапазоні 37,80 – 38,40 гривні за долар,

– прогнозує Золотько.

Інший банкір, Тарас Лєсовий прогнозує, що готівковий курс цього тижня буде в діапазоні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 39 – 42 гривні за євро, й у ціновій політиці валюти відносно гривні чекати особливих змін не варто.

Готівковий курс долара 23 жовтня

Банки купують долар в середньому по 37,50 гривні, а продають по 38,15 гривні.

купують долар в середньому по 37,50 гривні, а продають по 38,15 гривні. Обмінники – в середньому по 37,50 гривні та 38,13 гривні відповідно.

– в середньому по 37,50 гривні та 38,13 гривні відповідно. Чорний ринок – по 38,10 гривні та 38,10 гривні відповідно.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.