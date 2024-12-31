Дорожчі продукти, ріст долара та пальне без змін: чого очікувати з 1 січня 2025 року

З початком нового року в Україні можуть відбутися зміни. Йдеться про те, що суттєвого здорожчання пального не очікується, хоч передбачається підвищення акцизів. Прогнози щодо курсу валют також не дають підстав для різких змін, але інфляція в країні може прискоритися. Водночас м'ясо, овочі та фрукти в січні таки дещо подорожчають.

Чи варто очікувати здорожчання пального з січня

У коментарі 24 Каналу енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів, що суттєвих змін на ринку пального не варто очікувати, адже у першому кварталі 2025 року поки ніщо не свідчить про чинники, які б впливали на ціни.

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Геннадій Рябцев Директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Якщо не враховувати "форс-мажорних обставин", то нічого не свідчить про те, що може бути суттєве змінення цін на пальне.

Водночас експерт Сергій Куюн для 24 Каналу зауважує, що поки не зрозуміло, що буде. Адже у січні серед факторів, що вплинуть на ціну, безумовно, є підняття акцизу на пальне. Втім, Куюн додає, що воно буде не таким суттєвим.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи А-95 І, в принципі, я не виключаю, що знову-таки може повторитися той сценарій, який був у вересні 2024 року, коли ми теж не відчули того підняття. Тобто ми бачимо, що є запас міцності у роздрібних мережах.

Станом на 25 грудня середні ціни на пальне, за даними Консалтингової групи А-95, становлять:

Бензин А-95 преміум – 58,49 гривні за літр,

– 58,49 гривні за літр, Бензин А-95 – 55,52 гривні за літр,

– 55,52 гривні за літр, Бензин А-92 – 53,11 гривні за літр,

– 53,11 гривні за літр, Дизельне пальне – 52,59 гривні за літр,

– 52,59 гривні за літр, Газ авто­мобільний – 35,43 гривні за літр.

Нагадуємо! У вересні президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку на бензин, дизель та газ. Відтак до 2028 року відбуватиметься поступове щорічне підвищення акцизів на пальне.

Що буде з курсом долара та євро у новому році

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, січень 2025 року не буде простим для валютного ринку. Адже за прогнозом інфляція в країні може прискоритися. Йдеться про 10 – 11%, хоча у січні минулого року інфляція склала всього 0,4%.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Водночас як це спостерігалося протягом грудня, Нацбанк вживатиме заходів для її пом’якшення, зокрема, на це має вплинути трохи збільшена облікова ставка – 13,5%, а валютні інтервенції можуть покривати рівень попиту, тримаючи ринок в балансі.

Лєсовий називає найголовніші чинники, які можуть впливати на ринок у цей період:

Обсяг міжнародної фінансової допомоги – український бюджет у 2025 році, за різними оцінками, потребуватиме близько 40 мільярдів доларів, а це 3,30 мільярда на місяць. Міжнародні валютні резерви – вони дають змогу регуляторові, тобто НБУ, проводити гнучку політику на валютному ринку. Загальний стан економіки країни. Стан енергосистеми – саме в контексті можливих нових ракетних та дронових обстрілів. Перебіг війни – спротив ворогові, долання наслідків можливих ракетних та дронових атак. "Фактор Трампа" – річ у тім, що від рішень майбутнього очільника США багато в чому може залежати майбутнє України. Інфляційний "спадок" грудня – він може так чи інакше вплинути на курсові показники, а негативний прогноз МВФ про "шоковий" перший квартал може неабияк "скаламутити" настрої громадян через інформаційні потоки в медіа з коментарями та прогнозами на озвучені прогнози.

Банкір Лєсовий прогнозує, що протягом січня в Україні може існувати 2 базових сценарії щодо ймовірних змін курсу:

Наприкінці місяця офіційний курс долара може скласти 42 гривні.

Офіційний курс долара може опинитися в коридорі 42 – 42,30 гривні за долар.

Зверніть увагу! Будь-яке повільне та некритичне зростання курсових показників не стане несподіванкою, адже в бюджеті на 2025 рік середньозважений курс прописаний на рівні 45 гривень за долар.

Які продукти здорожчають

Ситуація на ринку м'яса у січні 2025 року

Для 24 Каналу науковиця Наталія Копитець зауважила, що, за прогнозами, у січні 2025 року роздрібні ціни на основні види м'яса можуть не змінитися суттєво.

Наталія Копитець Наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Тобто яловичина, свинина та м'ясо птиці залишаться на рівні грудня 2024 року з незначним коливанням за регіонами.

Копитець додає, що впродовж року, станом на 19 грудня 2024 року проти відповідного періоду 2023 року, у продуктових супермаркетах найбільше зросли роздрібні ціни на яловичині ребра та гуляш. Йдеться про 168,95 гривні за кілограм та 301,32 гривні за кілограм відповідно.

Водночас роздрібні ціни на свинину (ошийок) зросли до 264,80 гривні за кілограм.

зросли до 264,80 гривні за кілограм. Роздрібні ціни на свинячу лопатку становлять 191,40 гривні за кілограм.

становлять 191,40 гривні за кілограм. А от роздрібні ціни на свинячу грудинку, підчеревину та ребра зменшилися за рік на 2,5 – 7,2 % і коштували 176,30 – 181,50 гривні за кілограм.

зменшилися за рік на 2,5 – 7,2 % і коштували 176,30 – 181,50 гривні за кілограм. Роздрібні ціни на сало зменшилися на 4,7% і становлять 234 гривні за кілограм.

зменшилися на 4,7% і становлять 234 гривні за кілограм. Поміж курятини за рік найбільше – до 172,63 гривні за кілограм – здорожчало куряче філе.

Курячі стегна додали в ціні 4,2% і коштують 121,63 гривні за кілограм.

додали в ціні 4,2% і коштують 121,63 гривні за кілограм. Ціна на курячу тушку залишилася на рівні минулого року – 85,60 гривні за кілограм.

Ціни на плодоовочеві у новому місяці

Науковиця Інна Сало розповіла для 24 Каналу, що на динаміку цін на плодоовочеві істотно впливають такі чинники, як оперативність і обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, ціни на пальне.

Інна Сало Головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Станом на 18 грудня 2024 року проти кінця листопада цього року зросли ціни на овочі борщового набору.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у січні 2025 року очікується здорожчання овочів до 10%.

Картопля вже подорожчала до 35,85 гривні за кілограм.

Капуста білокачанна – до 39,59 гривні за кілограм.

Морква – 30,03 гривні за кілограм.

При цьому ціна на буряк знизилась на 2,7% і становить зараз 19,61 гривні за кілограм.

Цибуля ріпчаста подешевшала до 18,10 гривні га кілограм.

Сало пояснює, що перш за все через втрату якісних показників, переважно внаслідок складнощів зі зберіганням, найбільш помітно можуть зрости ціни на капусту білокачанну – до 42 гривень за кілограм, а також на моркву – до 32 гривень за кілограм. Водночас ціна на картоплю може зрости до 38 гривні за кілограм проти грудня 2024 року.

Важливо! Середня вартість борщового набору для приготування 3 літрів борщу в січні 2025 року складе до 160 гривень. Це на 6% перевищить його вартість на початку грудня 2024 року.

Чи очікувати здорожчання фруктів

Інна Сало розповідає, що станом на 18 грудня 2024 року, ціна яблук становить 33,63 гривні за кілограм, що на 4% нижче за ціну на кінець листопада цього року. А ціна винограду зросла до 210,48 гривні за кілограм.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у січні 2025 року ціни на яблука та виноград зростуть до 10%,

– додає Сало.

Ціни на імпортовані плоди й надалі залишатимуться на доволі високому рівні через високі логістичні витрати та вартість їх зберігання.

Зокрема, апельсини коштуватимуть до 70 гривень за кілограм, лимони – до 75 гривень за кілограм, мандарини – до 90 гривень за кілограм, банани – до 63 гривень за кілограм.

Який депозитний прогноз на січень

За словами Дмитра Замотаєва, якими він поділився з 24 Каналом, у перший тиждень року, як і протягом січня, активність в сегменті депозитів може дещо знизитися з причини сезонності.

Саме в січні зазвичай спостерігається пригальмування активності громадян з відкриття депозитів, кредитів та й інших вагомих речей, як то, приміром, придбання об'єктів нерухомості, автомобілів тощо.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Однак загальна ситуація в сегменті гривневих вкладів навряд чи зміниться: як і протягом листопада – грудня найбільш затребуваними залишатимуться ультракороткі депозити (від 3 місяців до 6 місяців) та вклади терміном від 1 року.

Як додає Замотаєв, після збільшення військового збору з 1,5% до 5% поволі стане помітна тенденція до "згасання" цікавості громадян до таких вкладів, адже дохід за ними вже не здатен покрити інфляцію.

Більш вигідними для громадян стануть вклади терміном від 1 року і вище, які за певних сприятливих обставин в економіці країни можуть не лише вберегти кошти від знецінення, а й дадуть змогу вкладникам отримати пасивний прибуток в розмірі 3 – 4%.

Наразі саме за довготривалими вкладами фіксуються найвищі ставки: середній розмір 13% річних, а найбільші сягають 15% річних.

Загалом, якщо повернутися до ультракоротких вкладів, то нагадаю, що їх популярність зумовлена більше зовнішніми чинниками. Крім того, ультракороткі гривневі депозити є певною часовою "страховкою" громадян на випадок, якщо розміщені кошти у банку знадобляться найближчим часом,

– каже банкір.

Що ж тоді може замінити "нішу" ультракоротких вкладів у найближчий місяць:

По-перше, не є виключенням, що до 40% громадян, що планували розмістити кошти на ультракоротких вкладах, можуть переорієнтуватися на "проміжні" за часом розміщення вклади на 9 – 12 місяців, дохідність яких складає в середньому 12% річних.

не є виключенням, що до 40% громадян, що планували розмістити кошти на ультракоротких вкладах, можуть переорієнтуватися на "проміжні" за часом розміщення вклади на 9 – 12 місяців, дохідність яких складає в середньому 12% річних. По-друге, до 30% потенційних "ультракоротких" вкладників можуть ухвалити рішення про обрання довготривалого вкладу (від 1 року) за максимальними ставками у 14 – 15% річних.

до 30% потенційних "ультракоротких" вкладників можуть ухвалити рішення про обрання довготривалого вкладу (від 1 року) за максимальними ставками у 14 – 15% річних. По-третє, цілком можливо, що близько 30% потенційних вкладників вирішать придбати валюту, яка може на певний час заспокоїти "сумління" і дасть змогу не втратити більше, ніж якби кошти лежали деінде у сховку.

Підсумовуючи Замотаєв додає, що попри все протягом першого тижня 2025 року ситуація в сегменті депозитів залишатиметься більш-менш сталою.